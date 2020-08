Koh-Lanta revient en Août: une nouvelle règle inattendue qui bouleverse tout!

Décidément, les saisons de Koh–Lanta, le célèbre jeu d’aventure de TF1, se succèdent à toute vitesse, mais ne se ressemblent pas. Alors que les fans de l’émission pourront découvrir la nouvelle formule de Koh–Lanta à partir du 28 août prochain, les règles du jeu ont changé.

Après l’Île des héros qui a vu la victoire inattendue de Naoil, alors que tout le monde voyait Claude Dartois comme le grand vainqueur, c’est une nouvelle saison de Koh–Lanta baptisée Les 4 Terres qui s’apprête à sortir sur vos écrans de télévision dans les prochains jours. Une année qui devrait être remplie de surprises pour les aventuriers, mais aussi pour les fans du programme qui n’en finit plus de battre tous les records depuis maintenant près de 20 ans.

Comme on vous l’annonçait, cette saison sera très particulière puisque ce seront 4 équipes de six aventuriers qui se mesureront pour tenter de rejoindre la mythique épreuve des poteaux. Si les couleurs qui seront attribuées aux différentes équipes ont été déjà dévoilées, nous connaissons aussi le nom qui les représentera : le sud en bleu, le nord en violet, l’est sera en vert, et l’ouest en orange. Ce seront donc 24 candidats qui se départageront pour la victoire finale.

Tous les candidats arriveront sur l’île par groupes de 6, sans savoir quel est le nombre total de candidats qui seront présents. Il y aura également de nouveaux défis et de nouveaux châtiments. Lors de la célèbre épreuve de confort, l’équipe qui se verra attribuer la dernière place devrait se retrouver sur l’île de l’exil. » Il y aura deux récompenses à gagner. La tribu qui gagnera choisira entre les deux récompenses. La tribu qui aura terminé la deuxième, prendra la récompense qui n’aura pas été choisie par les gagnants.

Le troisième tribut rentrera sur le camp bredouille, et en revanche la nouveauté, c’est pour la tribu qui terminera quatrième et dernière, elle ne partira pas sur son camp, mais sur l’île de l’exil » précisait Denis Brogniart, visiblement très emballé à l’aube de cette nouvelle saison. Cet îlot de l’exil est loin d’être un coin de paradis. Il s’agit d’une bande de terre en proie aux courants d’air, sans eau et sans nourriture sur laquelle la quatrième équipe qui aura échoué à l’épreuve de confort devra séjourner ; un endroit hostile sur lequel les aventuriers devront survivre durant 24 heures.

S’il y a beaucoup de changements cette année, le décor de Koh–Lanta version 2020 sera toujours les îles Fidji comme c’est le cas depuis 2017. Cette saison ne devrait donc pas connaître le retour d’anciens participants comme ce fut le cas pour la saison dernière.

Mais ce seront bien 24 nouvelles personnes qui tenteront l’aventure, pour elles aussi peut-être devenir des vraies stars comme Claude Dartois ou encore Naoil qui compte aujourd’hui un grand nombre de fans. Si l’idée que Claude revienne dans le jeu lors de cette prochaine édition, il ne semble pas, jusqu’à preuve du contraire, que cette saison soit l’année de son retour. Ce seront donc 24 nouveaux visages que les téléspectateurs pourront découvrir à partir du 28 août des 21 h 05 sur TF1.

Si nous ne disposons pas encore d’images permettant de se familiariser avec les nouveaux candidats, la production a décidé de déjà dévoiler, au moins les prénoms. Il s’agit de Sébastien, Samuel, Mathieu, Marie-France, Loïc, Fabrice, Jody, Joaquina, Alexandra, Angélique, Aubin, François, Diane, Ava, Laurent, Dorian, Carole, Lola, Brice, Adja, Bertrand, Kamal, Adrien, Estelle, et Alix. Une très longue série de prénoms sur lesquels les fans de l’émission pourront bientôt mettre des visages dans la nouvelle aventure de Koh–Lanta, intitulée la saison des 4 Terres et qui devrait une fois de plus battre des records d’audience.

Lors de la conférence de presse qui présentait le nouveau concept, la directrice de Production Alexia Laroche–Joubert confirmait que cette nouvelle saison de Koh–Lanta allait probablement être l’une des plus intenses. Une saison qui allait réserver de grandes surprises aussi bien aux participants qu’aux téléspectateurs, » C’est un enrichissement incroyable en terme d’aventure et de rebondissements pour le téléspectateur » avait-elle déclaré, impatiente de proposer son programme.

On attend également de découvrir à quoi ressemble l’île baptisée » l’île de l’exil « , qui semble visiblement effrayante Les deux seules points qui apparemment n’ont pas changé cette année sont que ce sera toujours l’indétrônable Denis Brogniart qui assurera la présentation du grand jeu et bien sûr qu’à la fin de cette aventure, il n’en restera qu’un. 24 candidats pour une seule place de vainqueur, qui remportera un chèque de 100 000 euros en plus de se faire un nom sur les écrans comme sur la toile, parmi la déjà longue liste des grands vainqueurs de Koh–Lanta dont beaucoup sont devenus de véritables stars.

Cette 21e saison du jeu d’aventure promet donc d’être une grande année alors que les tournages sont déjà terminés depuis plusieurs mois. Nous verrons donc comment les 24 anonymes auront supportés le climat tropical des Fidji qui alterne de saisons humides et pluvieuses avec des périodes de grandes chaleurs.

Il sera intéressant de voir quel participant sortira directement du lot en étant capable d’affronter les éléments, mais aussi les difficiles épreuves que leur réserve la production de TF1. Comme Denis Brogniart ( Koh-Lanta ) l’annonçait lui-même : » Vous n’êtes pas au bout de vos surprises « , et l’animateur d’ajouter que cette saison est bien partie pour être historique et l’une des plus mémorables dans la vie de l’emblématique jeu d’aventure. Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter pour découvrir ce Koh–Lanta avec sa nouvelle formule et de nouvelles règles, qui nous promet de grands moments de télévision.

Comme l’annonçait un article dans le magazine Télé Poche en date du 27 juillet, il y a en tout cas une équipe qui s’apprête à souffrir, c’est celle qui sera obligée de se rendre sur l’île de l’exil dès le premier épisode. » Une terre hostile, sans cabane. Une survie poussée à l’extrême « . Une information qui rejoignait ce que faisait paraître également Télé-Loisirs qui expliquait que les aventuriers de Koh-Lanta n’auront que quelques gourdes d’eau pour survivre, alors qu’ils trouveront avec beaucoup de mal de quoi de se nourrir dans cet endroit austère.

Le journal osait même la comparaison en expliquant que ce lieu était pire que Sainte-Hélène. Un endroit loin de toute civilisation qui mettra les nerfs et le corps des candidats de Koh-Lanta à rude épreuve, et qui révélera dès le premier épisode, celui qui aura les capacités de surmonter de telles adversités. Une île qui fera déjà une sélection naturelle parmi les aventuriers, dès les épisodes du 28 août.