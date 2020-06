Koh-Lanta: témoignage d’un finaliste sur les traces que l’aventure laisse sur le mental et le physique

Koh-Lanta est une aventure hors du commun, qui suppose une grande force de caractère. En effet, pendant des semaines il faut réussir à repousser les limites de ses capacités physiques. Mais aussi celles de ses capacités mentales, car il faudra gérer la faim, le manque de sommeil, les stratégies et la motivation pour rester concentrer sur l’objectif de la victoire. Entre épreuves de force et choc pour l’esprit, Koh-Lanta est effectivement une aventure qui peut laisser des traces. C’est Steeve, un finaliste en 2019, qui revient sur les traces physiques et psychologiques qu’il garde de l’aventure.

Koh-Lanta n’épargne pas les aventuriers

Steeve est un des grands et glorieux finalistes de Koh-Lanta. La saison dernière, en 2019, Steeve faisait donc partie des trois personnes qui ont pu s’affronter sur l’épreuve des poteaux. La dernière saison de Koh-Lanta s’appelait alors La guerre des chefs. Et d’après le témoignage de Steeve, cala peut être tout à fait similaire à la guerre en terme de choc émotionnel et physique. C’est un traumatisme, volontaire certes, qui fera partie de lui pour toujours. Dépasser ainsi ses limites a révélé chez lui des forces insoupçonnées qu’il n’oubliera pas.

Dans cette saison de Koh-Lanta, le concept était quelques peu différents des autres années. En effet, trois tribus était présentes sur place au lieu de deux. Les jaunes, les rouges et les bleus. Et autre particularité, chaque clan avait un chef. Il était déterminé par la victoire de la première épreuve du jeu. De plus, les candidats pouvaient également s’emparer de bracelets d’immunités. Chaque chef en possédait un et il pouvait le jouer lors de la réunification. Steeve n’était pas un chef de tribu et il faisait partie de l’équipe des jaunes.

Koh-Lanta: Un parcours exemplaire

Pour parvenir à atteindre l’épreuve des poteaux, Steeve aura passé 39 jours dans Koh-Lanta. 39 jours durant lesquels le corps et l’esprit sont poussés dans leurs retranchements. À 47 ans, Steeve ne regrette rien de son expérience dans Koh-Lanta. Mais son témoignage recueilli par Nice Matin va vous faire froid dans le dos. Car, si il réalisait un souhait ancien en participant à Koh-Lanta, il n’imaginait pas que cela aller rester avec lui pour tout le reste de sa vie. Mais après tout, Koh-Lanta ne peut pas s’oublier comme ça. D’ailleurs, Steeve commence à raconter son aventure en soulignant l’importance que cette aventure représente pour lui. Il est très heureux d’avoir pu concrétiser un si vieux souhait que celui de rejoindre l’aventure. Mais des traces restent et resteront comme des traumatismes avec lesquels il apprend à vivre.

Physiquement et mentalement, Steeve est éprouvé

En effet, Steeve raconte que pour les onze premiers jours de l’arrivée des candidats sur l’île, son équipe et lui n’avaient pas de nourriture. Pendant plus de dix jours, ils sont donc restés sans pouvoir s’alimenter. Et si certains des fans de Koh-Lanta pensaient qu’en dehors du regard des caméras, la production pouvait nourrir les aventuriers, ils se trompent. Car Steeve explique avoir fait un malaise et s’être vu refuser un morceau de sucre qui lui aurait été très utile. Personne d’extérieur à l’aventure ne participe à l’aventure des candidats de Koh-Lanta. Pas de repas loin des caméras donc. Et réussir à tenir bon pendant les épreuves alors que l’on ne se nourrit pas pendant plus de dix jours relève de l’exploit ! Entre son arrivée et son départ, le 39ème jour, Steeve aura perdu un total de 22 kilos.

Koh-Lanta n’ignore pas que les pertes de poids des aventuriers peut mettre leur santé en danger. Car le corps humain ne devrait pas pouvoir perdre autant de kilos aussi rapidement. Alors, pour pallier à tous les éventuels dangers que pourraient rencontrer les candidats, des médecins sont présents sur l’île et sont toujours prêts à intervenir. Parfois, des aventuriers sont forcés de quitter l’aventure sur avis médical. Car Koh-Lanta repousse les limites physiques et psychologiques des aventuriers mais refuse de les mettre leur vie en danger. Il n’est pas question de laisser continuer un candidat qui n’aurait plus les capacités de tenir le choc de l’aventure.

Des séquelles qui resteront toujours ?

À la suite de son aventure dans Koh-Lanta, Steeve a mis pas mal de temps à se remettre. Malgré les nombreux voyages qu’il avait fait, parfois dans des situations extrêmes, il restait encore à côté de lui-même longtemps après son retour. Plus d’un an s’écoule depuis son retour mais il ne parvient toujours pas à s’en remettre totalement. D’abord il faut réapprendre à manger et accepter le confort de son foyer. Les candidats rêvent souvent à retrouver ce confort et de la nourriture qui ne manque pas sur la table lorsqu’ils sont dans l’émission. Mais une fois de retour de Koh-Lanta, les candidats ont effectivement du mal à se retrouver dans cette « abondance » qui est assez basique pour tout un chacun. Les aventuriers de Koh-Lanta sont invités à s’alimenter normalement de façon très progressive. Sinon leurs estomacs et leurs digestions seront des catastrophes.

De plus, Steeve raconte à quel point il était heureux de retrouver le confort de son lit pour passer la nuit. Mais à sa grande surprise, impossible de trouver le sommeil. Pendant quelques temps, il devait aussi se réhabituer à entendre les bruits de la ville. Résidant à Nice, il n’avait pas réalisé à quel point une ville peut être bruyante. Se retrouver avec le calme d’une île déserte dans Koh-Lanta lui a fait prendre conscience de la nuisance sonore de nos villes. À certain moment, pour trouver le calme il s’enfermait chez lui quelques instants. Juste pour apprécier l’absence de bruits qu’il avait su apprécier dans son aventure Koh-Lanta. La foule également demande un temps de réadaptation à Steeve. Autant de petites choses qui chamboulent la vie et auxquelles les aventuriers ne sont pas forcément préparés.