Koh-Lanta: Terrible nouvelle pour les fans, l’aventure va prendre du retard, explications !

Koh-Lanta devrait normalement pouvoir présenter les cinq derniers aventuriers ce vendredi 15 mai. Mais il en sera autrement cette semaine. Il va falloir attendre une peu pour savoir quels candidats pourront s’affronter dans les derniers épisodes avant la finale.

Les cinq finalistes seront connus plus tard que prévu

Une semaine supplémentaire d’attente est en vue pour reprendre l’aventure là où nous l’avons laissé. C’est une attente que les fans n’avaient pas prévu dans leur planning. D’autant que le suspense ne cesse de grimper. Les résultats du conseil de Koh-Lanta vont se faire languir jusqu’à la semaine prochaine. Les fans ne découvriront les cinq finalistes de l’émission que le vendredi 22 mai sur TF1. Et la raison est toute simple, vous avez déjà d’ailleurs certainement une idée en tête. L’épisode du vendredi 15 mai sera malheureusement coupé en deux. Ce fut déjà quelques fois le cas durant le confinement et cette semaine à nouveau.

En effet, le 8 mai dernier c’est l’aventurière Jessica qui fut éliminé par les autres membres de l’émission. Elle a confié son vote noir à Claude qui en fera certainement bon usage. Les jaunes restent en nombre et soudés malgré la réunification. Et si Denis Brogniart à glisser qu’ils ne seraient plus que cinq au prochain épisode, c’est certainement pour nous laisser entendre qu’ils seront deux à être éliminés ? Encore des suppositions obligées. Car le suspense est à son comble pour les fans de Koh-Lanta. Les théories sur les stratégies et les capacités physiques des aventuriers se multiplient sur internet. Et même si tout semble évident, les surprises ne cessent de se présenter. Car qui aurait pu croire à l’élimination de Sam ou encore à celle de Teheiura ? Et lors du dernier épisode, aviez-vous pressenti que Régis allait changer de camp à deux reprises ?

Que réserve la suite de Koh-Lanta aux fans de l’émission ?

Il est de plus en plus complexe de deviner la suite des événements. Et l’attente est longue pour les fans. Tous ont hâte de découvrir la suite de Koh-Lanta tous les vendredis. Ce sera certainement une déception que d’apprendre que les prochains épisodes seront coupés en deux. La finale recule alors inéluctablement. Elle serait néanmoins prévue pour le début du mois de juin. Et le principe de couper en deux les épisodes n’est pas nouveau ni lié forcement à la crise sanitaire. Koh-Lanta avait déjà eu recours à ce procédé. L’objectif pour TF1 est de pouvoir délivrer l’épisode de la finale de Koh-Lanta dans les meilleures conditions possibles. D’autant quelle finale est en prime time. Donc elle devra cette année devoir s’adapter à la crise sanitaire.

La crise sanitaire et Koh-Lanta

Depuis le 11 mai, la levée des mesures de confinement ont commencé. De façon progressive et sécurisée, différents secteurs d’activités reprennent. C’est le cas des plateaux de télévision qui reprennent les tournages notamment. Pour la finale de Koh-Lanta, les aventuriers devront alors se réunir dans des conditions strictes d »hygiène afin de respecter les gestes barrières. Car la fin du confinement n’implique malheureusement pas la disparition du virus sur le territoire. Elle signifie simplement que la pandémie est plus ou moins maîtrisée.

C’est-à-dire que le confinement a permis le ralentissement de la circulation du virus. Sa propagation a atteint un seuil tolérable pour les hôpitaux. Hôpitaux qui sont eux même en capacité d’accueillir de nouveaux malades. Les places en réanimations sont encore en tension dans les zones rouges de la France, dans le Grand-Est et autour de Paris notamment. Pour le reste de la France, les zones vertes indiquent que les hôpitaux sont en capacité d’accueillir les malades et de leur apporter les soins nécessaires. Mais n’oublions pas qu’aucun traitement n’a encore été validé par le corps médical. Et lorsque l’on se retrouve dans un service de réanimation, nous sommes finalement entre la vie et la mort.

La finale de Koh-Lanta s’adaptera mais ne changera pas totalement

L’organisation de la finale changera donc certainement un peu étant donné le contexte particulier cette année. La pandémie pousse tout un chacun à modifier ses habitudes, et les plateaux de télévisons également. mais ce qui ne changera pas, c’est la fameuse épreuve des poteaux. Tous les aventuriers espèrent l’atteindre et la réussir. Car cela signifie remporter Koh-Lanta et la somme de 100 000 euros. C’est ce pourquoi se batte les candidats, même si il est difficile d’arriver au bout. Car plus le temps passe et plus les aventuriers sont solidaires. Ils vivent alors de plus en plus comme une trahison le fait de devoir voter contre un de leur partenaire d’aventure lors des conseils.

Mais Denis Brogniart est là pour leur rappeler les règles. Et nous avons encore de belles épreuves qui attendent les aventuriers. Le combat des chefs est riche en surprises et met la barre très haut concernant les performances physiques des candidats. le niveau n’a jamais été aussi élevé que dans cette saison. De là à savoir lequel des aventuriers remportera le gros lot, nous avons encore le temps de nous faire une idée. Le spectacle risque d’être prometteur.