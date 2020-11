Koh-Lanta: TF1 dévoile la date de diffusion de la prochaine saison tournée en France 

Koh-Lanta Les 4 Terres bat des records d’audience sur TF1. La chaîne rassemble en moyenne 5 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Pendant ce temps, Denis Brogniart tourne la prochaine saison, en France.

Les téléspectateurs découvriront les finalistes de cette 21ème saison le 20 novembre prochain. Les femmes se montrent particulièrement redoutables. Combien seront-elles à accéder en finale ? En attendant d’y répondre, Denis Brogniart s’est rendu à l’autre bout du monde. La 22eme saison de Koh-Lanta sera tourné en France mais pas en métropole. C’est la Polynésie qui accueillera le jeu de survie. Et d’après les informations d’Europe 1, TF1 prévoit de programmer l’émission plus tôt que prévu.

La prochaine saison de Koh-Lanta à l’antenne plus tôt que prévu !

D’après Europe 1, TF1 ne diffuserait pas la saison 3 de Mask Singer avant le printemps 2021. La chaîne dispose en revanche « de plusieurs cartouches pour ses primes de fin de semaine de l’année prochaine », avance la station de radio. « Parmi elles, le retour attendu de The Voice. Mais aussi une nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement en tournage et qui arrivera à l’antenne, selon toute vraisemblance, à la fin de l’hiver ou au début du printemps ».

Les téléspectateurs découvriront le dernier épisode de Koh Lanta les 4 Terres le 4 décembre prochain. Les fans du jeu de survie ne devraient donc pas attendre trop longtemps jusqu’à la saison suivante. Le plus grand suspense, actuellement, est de savoir qui se retrouvera en finale. Et il y a fort à parier que les femmes seront de la partie.

« Quand est-ce que les hommes vont se réveiller ? »

« Quand est-ce que les hommes vont se réveiller ? », avait lancé Denis Brogniart lors du dernier conseil de Koh-Lanta. En effet, sur les sept épreuves de confort ou d’immunités depuis la réunification, les femmes en ont remporté sept. Dorian a aussitôt reconnu : « Elles tirent très bien leur épingle du jeu, elles sont solides. Cette année, on a des filles qui sont vraiment fortes physiquement sur certaines épreuves, mentalement sur d’autres, elles sont vraiment complètes. »

« Les femmes ont toujours été fortes à Koh-Lanta et ont beaucoup gagné l’émission de manière générale [au palmarès, onze des vingt-six gagnants sont des gagnantes], explique le spécialiste de SoFoot Swann Borsellino, interviewé par 20 Minutes. Même si on a tendance à insister sur les qualités des garçons qui sont présentés comme des sportifs, il y a souvent dans les castings des filles brillantes à tous les points de vue. Mais c’est vrai que cette année, on est particulièrement gâtés. » Alexandra notamment a complètement bluffé tout le monde. « Je peux comprendre qu’on me voyait comme un maillon faible, explique la comptable de 32 ans à 20 Minutes. Mais je me suis battue, j’ai tout donné. »

La jeune combattante poursuit : « J’ai eu l’impression de devoir en faire toujours plus, alors que certains ont un charisme ou une légitimité d’entrée de jeu parce qu’ils sont sportifs de haut niveau ou autre. Moi, je devais batailler à chaque fois, pour avoir l’air d’une compétitrice, montrer que j’étais là aussi. »

Alexandra, la wonderwoman de Koh-Lanta

Alexandra a conscience du modèle qu’elle renvoie aux téléspectatrices les plus jeunes. « Une de mes motivations était de montrer que je pouvais être aussi forte qu’un homme sur les épreuves. On sent que, depuis la réunification, ce sont les femmes qui sont les maîtres du jeu. Au niveau de la stratégie et des épreuves, c’est très bien et cette configuration me plaît ! » On attend la finale avec encore plus d’impatience !