Koh-Lanta: un ancien aventurier dénonce un scandale et lâche un énorme Scoop

Koh-Lanta est une aventure qui met les candidats face à ses conditions extrêmes de survie. Au fil des jours, ils doivent construire leurs camps, trouver de quoi manger et trouver la force de surmonter les épreuves. De plus, ils doivent se montrer solidaires mais s’éliminent les uns les autres afin qu’il n’en reste qu’un pour remporter les 100 000 euros mis en jeu dans Koh-Lanta. Les candidats acceptent les règles pour rejoindre l’aventure. Mais même après leurs participations, une autre règle persiste. Celle de ne jamais participer à d’autres jeux télévisés pour éviter de ne plus jamais pouvoir participer à Koh-Lanta. Une règle qu’un acien aventurier dénonce et trouve scandaleuse.

Koh-Lanta a des règles strictes envers les candidats

Koh-Lanta existe depuis 2001. C’est une émission adaptée du programme Survivor, tirée d’un concept inventé en 1992 et tourné pour la première fois en 1997 pour la télévision suédoise. La France récupère donc le concept pour créer Koh-Lanta, qui rencontre un franc succès, depuis bientôt 20 ans, auprès des téléspectateurs. Denis Brogniart présente l’émission depuis 2002, la deuxième saison, et en est très fier. TF1 compte beaucoup sur Koh-Lanta et jusque là, elle a très bien fait. Les candidats répondent toujours présents. Et les fans sont de plus en plus nombreux aux rendez-vous, et même de plus en plus enthousiastes. Avec l’avènement des réseaux sociaux, les héros de Koh-Lanta deviennent de véritables stars populaires.

Les autres stars montantes depuis l’avènement des réseaux sociaux, ce sont les candidats des émissions de télé-réalité. Ce genre d’émission se multiplie et comptent de plus en plus de fans également. Aussi, il est plus rassurant pour les productions des télé-réalités de proposer une place à des personnalités de la télévision. Et donc, parfois, aux vedettes de Koh-Lanta. Mais le règlement est strict pour les aventuriers. Une fois qu’ils signent avec Koh-Lanta, le contrat est exclusif. C’est-à-dire qu’ils ne seront plus associés à l’aventure, de quelque façon que cela soit. Si ils décident de participer à une autre aventure télévisée, c’est terminé. En d’autres mots, l’aventurier de Koh-Lanta qui se retrouve dans une autre émission sera banni de celle présentée par Denis Brogniart. Et la sentence est irrévocable.

Un ancien aventurier trouve certaines règles injustes

Koh-Lanta a vu passer des dizaines et des dizaines d’aventuriers depuis sa première saison. C’est la 22ème saison du show qui est diffusée en ce moment. Mais seulement la 21ème que le public découvre. Car la 18ème s’interrompt en plein tournage à la suite d’une présomption d’agression sur une candidate. Les fans ont encensé des candidats au rang de star très rapidement. Claude par exemple, héros de la saison passée, reste un vrai “king” pour les téléspectateurs du show. Bien qu’il n’ait pas gagné l’aventure, il est le chouchou des fans.

Koh-Lanta ne fait pas d’exceptions et préfère favoriser les candidats les plus fidèles pour les castings qui permettent une nouvelle participation

Tous les candidats de Koh-Lanta se soumettent aux mêmes règles, sans distinctions. Pourtant, un des candidats de la saison de Koh-Lanta au Cambodge, la 17ème édition, trouve révoltant ce système. En effet, Corentin Albertini trouve désolant de se retrouver ainsi sur la liste noire dans anciens du show. Car le jeune homme s’est vu proposer huit contrats pour des télé-réalité à la suite de son passage dans Koh-Lanta. Il les a tous refusé car il connaissait les règles par rapport à la télé-réalité. Mais il a fini par accepter de rejoindre Friends Trip. Bien qu’il s’agisse d’une télé-réalité plus sportive que les autres, les règles ne changent pas. Mais Corentin n’avait pas prévu cela.

Corentin devra accepter de ne jamais plus participer à Koh-Lanta

Friends Trip n’a de toute façon pas grand chose à voir avec Koh-Lanta. Et ce n’est pas comme si il n’avait que participé à Fort Boyard pendant une soirée. Le concept de Friends Trip se base sur une compétition entre équipes. Elles doivent réussir des épreuves lors d’un road trip à l’étranger. Le jeu télévisé se poursuit sur quatre saisons et c’est lors de la dernière que Corentin participe. L’ancien aventurier de Koh-Lanta remporte d’ailleurs la victoire !

La télé-réalité est incompatible avec Koh-Lanta

Corentin est un sportif dans l’âme et n’avait pas envisagé de se laisser tenter par autre chose que par Koh-Lanta. Mais si il regrette de se voir banni à jamais du show, il en garde d’excellent souvenirs et ne regrette pas d’avoir vécu de nouvelles aventures humaines grâce aux émissions de télé-réalité. Car à la suite de sa victoire dans Friends Trip, il signe pour rejoindre le casting des Anges de la télé-réalité.

Corentin se fera une raison. Ce n’est effectivement pas une affaire qui mérite qu’il se dispute avec la production de l’émission. En effet, Inès, une des candidates de la dernière saison de Koh-Lanta sait parfaitement.à quoi elle renonce en acceptant de participer à la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés. Malgré les recommandations de Denis Brogniart, Inès a fait son choix.