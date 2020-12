Koh-Lanta: un ancien aventurier vexé, énervé, fait de fracassantes révélations sur la prod..

Koh-Lanta est une compétition hors du commun. Aventure humaine et véritable challenge personnel, les aventuriers repoussent leurs limites pendant plus de 30 jours. Mais en s’engageant dans un tel univers, les candidats sont tout de même très encadrés et notamment juridiquement. Pour participer à Koh-Lanta, il faut donc avoir été retenu lors de divers castings puis s’engager par contrat. Et bien que tous les aventuriers signent avec plaisir, il arrive que certains ne soient pas satisfaits des conséquences de quelques clauses. C’est effectivement le cas de Corentin Abertini, aventurier de Koh-Lanta (édition Cambodge). Et LDPeople va vous raconter pourquoi cet ancien aventurier crie au scandale.

Koh-Lanta est une aventure unique et incomparable

Koh-Lanta se tient tous les ans, voire deux fois par an comme cette année. Tous les aventuriers qui participent au show deviennent rapidement des personnages publics sur les réseaux sociaux. Les fans de Koh-Lanta deviennent de véritables fans de leurs exploits mais aussi de leurs personnalités respectives. Aussi, pour éviter de faire de l’ombre aux nombreuses éditions de Koh-Lanta. La production prévoit une clause spéciale dans les contrats des aventuriers. Il s’agit de l’interdiction formelle de participer à d’autres émissions de télé-réalité, sous peine de se voir interdit de participer à Koh-Lanta de nouveau ou d’être associé de quelque manière que ce soit au programme des héros. C’est impératif pour la production car elle ne souhaite pas laisser des personnalités prendre tant de place qu’elles feraient de l’ombre au jeu d’aventure en lui-même.

Corentin Albertini avait parfaitement compris les règles de ce contrat. Du moins, c’est ce qu’il pensait. Ainsi, lorsqu’il accepte de participer à Friends Trip, une émission de télé-réalité, il est dans les règles selon lui. Or, la production de Koh-Lanta va littéralement le blacklister. L’ancien participant est d’abord scandalisé de réaliser qu’il est comme viré de la grande famille des aventuriers. Certes Friends Trip est une émission qui n’est pas Koh-Lanta. Mais il pensait qu’elle ne rentrait pas dans la case “émission de télé-réalité” puisqu’il participait pour la compétition et pour le sport. À la rédaction de LDPeople, nous comprenons la frustration de Corentin Albertini. En revanche, il faut bien admettre que les règles sont claires et qu’il y a dérogé.

Ne pas respecter les clauses du contrat c’est couper les ponts avec Koh-Lanta

En effet, Inès Loucif de son côté, a très bien compris le deal. Denis Brogniart le lui a même rappeler de vive voix lors d’un live Instagram. Elle qui disait envisager de rejoindre une émission de télé-réalité, l’animateur de Koh-Lanta lui a bien dit que quoi qu’elle choisisse de faire, du moment qu’elle rejoint un autre casting que celui de l’émission des héros, elle ne pourra plus y revenir. La finaliste de la saison précédente de Koh-Lanta participera à La Villa des Cœurs Brisés. Mais contrairement à Corentin Albertini, elle accepte en sachant qu’elle fait une croix que Koh-Lanta. En effet, l’ancien aventurier contrarié, Corentin Albertini, n’a pas hésité à qualifier de scandaleux l’attitude de la production de Koh-Lanta. Il aurait aimé rejoindre casting du Retour des héros. Mais il a été directement évincé des sélections. À juste titre selon vous ?