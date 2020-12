Koh-Lanta: un aventurier emblématique victime d’un infarctus, hospitalisé en urgence!

Qui peut encore croire que Koh-Lanta est un parcours de santé? En tout cas, Pascal Salviani connaît lui particulièrement la difficulté de l’épreuve. En effet, l’aventurier reste l’un des candidats les plus marquants de l’émission. Puisqu’il est le seul à avoir réussi à gagner deux fois l’épreuve des poteaux. Néanmoins, ses victoires ne se sont pas réalisées sans la douleur. Pire, le jeune homme connaît de graves difficultés physiques dans le jeu. De plus, il fait même un infarctus. LD People revient sur ce calvaire!



Koh-Lanta : Pascal Salviani dans un état inquiétant



Des conditions de tournages éprouvantes



Dans une récente interview, Pascal Salviani se souvient de son parcours dans Koh-Lanta. Vainqueur à deux reprises du jeu, le jeune homme a marqué les éditions de 2016 et 2018. Ces deux succès démontrent la force de caractère et le physique hors norme de ce participant. Néanmoins, il aura véritablement souffert pour atteindre ce but. Parfois, certains imaginent l’émission scénarisée à outrance. Mais en réalité, les candidats sont réellement soumis à des conditions extrêmes.



La faim et la soif sont en effet de terribles épreuves. Aujourd’hui, Pascal Salviani veut convaincre les plus sceptiques. Pour preuve, il explique combien son corps est meurtri. ” J’ai perdu 18 kg en 40 jours. On ne peut pas dire que Koh-Lanta, c’est du pipeau. Ce n’est pas la vérité. La vérité, c’est très dur ! “. Même à la sortie de l’aventure, son corps continue de souffrir. Car il faut se réhabituer à s’alimenter. LD People vous explique comment les candidats vivent leur retour à la vie normale.



Un accompagnement médical omniprésent



Dans cet entretien accordé à TV Mag, Pascal Salviani détaille les souffrances donc il a été victime. Dès son retour en France, il doit même être hospitalisé d’urgence. Apparemment, Koh-Lanta a laissé des traces profondes dans son organisme. ” Je suis rentré avec une grosse infection. Avec un gros problème d’intestin. J’ai fait une nuit aux urgences parce que j’avais comme un infarctus de l’intestin “. Mais fort heureusement, la production du jeu n’abandonne pas ses aventuriers à la sortie. ” À l’issue du jeu, chaque candidat est suivi accompagné par l’équipe médicale de la production “. Aussi, Julien explique également comment le personnel médical les conseille en matière d’alimentation.



En effet, il faut impérativement habituer son corps à reprendre ses habitudes après de telles privations. ” Le médecin conseille aux aventuriers de remanger par petite quantité “. Car il faut que l’estomac s’habitue à être sollicité. Après avoir été privé d’une alimentation suffisante, il faut par la suite apprendre à manger doucement et bien mâcher. Et surtout, il devient nécessaire d’écouter son corps. Le choix des repas se montre également d’une importance capitale. Peu à peu, les aventuriers de Koh-Lanta peuvent réintégrer des protéines, des légumes des fruits et des produits laitiers. De plus, l’hydratation du corps se révèle d’une importance capitale.



Depuis de nombreuses années, LD People s’intéresse à ce phénomène. Car beaucoup d’anciens candidats témoignent encore de cette expérience traumatisante. Pourtant, aucun ne semble regretter sa participation à Koh-Lanta. Car pour beaucoup, cela reste la plus grande expérience de leur vie.