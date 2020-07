Koh-lanta: une aventurière enceinte, Naoil balance tout: vous allez halluciner!

Après avoir participé à l’émission phare de TF1 Koh-Lanta, les différents candidats du programme sont rentrés chez eux et ont dû faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Les aventuriers sont habitués à vivre dans les conditions extrêmes et à participer à des épreuves délicates. Ils ont dû être confinés comme des millions de Français et de Françaises.

Pendant ce confinement, leur domicile a remplacé le paysage sauvage et la nature auquel ils étaient tous habitués. A chaque saison, Denis Brogniart arrive à trouver des lieux toujours aussi beaux et sans aucune construction humaine. Après le déconfinement, les ex participants avaient de nombreuse de choses à se dire, même si certains ont pu communiquer de manière virtuelle via les réseaux sociaux.

Pendant le confinement, on se souvient que Denis Brogniart, présentateur star de l’émission organisait très fréquemment des Live sur son compte Instagram avec des candidats de Koh-Lanta. Les milliers de fans de l’émission pouvaient poser des questions et interpeller les candidats. Ces téléspectateurs ont apprécié cette initiative.

Naoil, candidate victorieuse

Les fans de Koh-Lanta attendent toujours avec impatience chaque nouvelle saison. Ils aiment le courage dont font preuve les candidats. Dans le programme de TF1, il y a toujours de nombreux rebondissements et des trahisons. L’émission est vraiment haletante. Les candidats ne lâchent rien et sont très motivés. Il faut dire. Qu’ils se sont entraînés de manière très intense pour être les meilleurs. Chaque départ est toujours difficile à vivre pour les candidats et les téléspectateurs. Les admirateurs de Naoil ont été fous de joie lorsqu’elle a gagné avec la manière Koh-Lanta. Cette jeune femme de 37 ans a vraiment brillé dans l’émission. Cette boxeuse a su faire preuve de ténacité et de vaillance.

Naoil est enceinte

C’est une nouvelle phase de sa vie qui s’ouvre pour Naoil. En villégiature avec son compagnon, Naoil se montre en bikini, sur le bord de mer. Elle affiche son ventre gonflé. Elle devrait accoucher à la rentrée si tout va bien. Elle confesse être comblée malgré quelques soucis. Dans une interview accordée récemment à un magazine, elle indique avoir des difficultés à vivre en étant enceinte. « Étant une grande sportive depuis de nombreuses années et ayant eu le corps qui allait avec, il a été difficile pour moi au commencement d’accepter cette transformation corporelle, même si le bonheur de porter un bébé était présent.

Mais actuellement rien ne me préoccupe plus que mon petit bout qui grandit en moi ». Grâce à Koh-Lanta, Naoil a bénéficié d’une exposition médiatique hors normes. En effet, chaque dimanche sur TF1, pendant plusieurs semaines, des millions de téléspectateurs suivent le programme. Naoil va devoir s’adapter à cette nouvelle notoriété. De nombreux candidats sont aussi très suivis sur les réseaux sociaux. Une grande part d’entre eux espèrent devenir des influenceurs ou des influenceuses et faire des partenariats avec des marques et en profiter pour gagner de l’argent. Peut-être que Naoil ira dans cette voie.