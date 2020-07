Koh-Lanta: une candidate finaliste joue aux Z’amours avec sa femme !

Une candidate du programme d’aventures Koh-Lanta en 2019 a récemment participé avec sa compagne à l’émission de France 2 les Z’amours. Les fans des deux programmes se sont régalés avec sa prestation. Très récemment, une conférence de presse s’est déroulée à Paris pour donner des détails sur la prochaine saison de l’émission culte de TF1, Koh-Lanta. Pendant ce temps, une ex-finaliste de ce jeu d’aventures est venue pour participer aux Z’amours.

Koh-Lanta: Des clichés pris dans les studios des Z’amours

Le 15 juillet dernier, Clo et sa chérie Manon ont pris la pose toute les deux, dans le studio d’enregistrement où est enregistré le fameux divertissement de France 2. Sur le cliché, on peut les voir aux côtés de Bruno Guillon, l’animateur de l’émission et sur une autre photo, on peut voir Clo assise sur les genoux de son amoureuse. « L’année dernière, je faisais mon coming out dans ce studio durant la finale de Koh-Lanta. Actuellement je participe au jeu les Z’Amours au côté de celle qui partage mon existence et remplit mon cœur, et bien sûr en présence de ce merveilleux présentateur qu’est Bruno Guillon« , a-t-elle noté en commentaire.

Un coming out en direct sur TF1

Clo avait réussi un brillant parcours, en 2019, sur Koh-Lanta. Lors de la finale diffusée en direct sur TF1, elle annonçait à la France entière qu’elle aimait les filles. Suite à cette annonce, elle a rencontré la jeune femme avec qui elle est en couple actuellement et qui a bouleversé sa vie. « Ça s’est fait très vite après la finale de Koh-Lanta durant laquelle j’ai réalisé mon coming out en plein direct. Après cette soirée, mon compte Instagram a été submergé de messages. J’avais fait un énorme tri parmi l’ensemble de ces messages qui étaient très nombreux. Parmi eux, il y avait celui envoyé par Manon que je connaissais déjà. Je l’ai immédiatement reconnue. D’ailleurs, on a échangé toute les deux, il y a 5 sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, on parlait, parce qu’on avait une copine en commun. Je l’avais vue sur des snaps de cette copine-là. Manon me plaisait beaucoup et je lui ai parlé. On avait juste parlé ensemble, mais on ne s’est jamais rencontrées. Par ailleurs, elle a vu toute la saison de Koh-Lanta sans même me reconnaître« , a souligné Clo.

Une belle idylle

Le fait de faire son coming out a été très bénéfique pour Clo comme l’a précisé Manon en commentaire des clichés diffusés sur Instagram, depuis les studios de Saint-Denis où l’émission est enregistrée. L’émission sera diffusée le samedi 29 août à 11h20 pour sur France 2 !« , a indiqué Clo. Cette émission devrait être très intéressante à regarder, on risque d’apprendre de nombreuses choses sur la vie quotidienne des deux femmes. D’autant plus que cette émission est animée avec brio par Bruno Guillon qui est souvent très drôle. D’ailleurs, le programme diffusé sur France 2 depuis de nombreuses années marche toujours aussi bien.