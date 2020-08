Koh Lanta: voici la liste les candidats de la nouvelle saison qui débute le 28 Août !

Koh-Lanta est déjà de retour et revient sur TF1 dès le vendredi 28 août. Si d’habitude ce sont les Rouges contre les Jaunes qui s’affrontent, cette fois-ci, il faudra compter 4 équipes : le Nord, le Sud, le Grand Ouest et le Grand Est. Pour cela, 24 candidats seront prêts à s’affronter et à se battre pour la victoire finale.

Le retour de Koh Lanta le 28 août prochain

En juin dernier, alors que la saison de L’île des héros n’était pas encore terminée, Denis Brogniart avait annoncé une excellente nouvelle aux fans de son émission d’aventure sur les réseaux sociaux : “Koh-Lanta revient à la rentrée avec une nouvelle saison et des aventuriers que vous allez découvrir, avait-il fièrement annoncé sur Instagram. Impatient de vous présenter ce nouvel opus. Encore merci pour votre fidélité pendant trois mois devant L’île des héros”. Depuis, on a appris qu’il n’y aura pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre équipes de six candidats dans cette édition de Koh-Lanta, qui symbolisent quatre grandes régions françaises : le Nord, le Sud, le Grand Ouest et le Grand Est.

Le rendez-vous est ainsi pris pour le 28 août prochain, date de la première diffusion de la nouvelle saison de Koh Lanta “les 4 terres”. Après le succès fou de la dernière saison, “l’île des héros”, TF1 et notamment ALP Production prévoient une nouvelle aventure mouvementée : “La compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde”, précise le communiqué.

Les 24 candidats qui s’affronteront pour la victoire finale

Les nerfs des aventuriers seront mis à rude épreuve avec une nouvelle contrainte qui se nomme l’îlot de l’exil. En effet, cette saison, l’équipe qui arrivera dernière lors de l’épreuve de confort devra passer vingt-quatre heures à cet endroit, sans aucune ressource : “Les conditions sont d’une précarité absolue“, précise TF1 dans un communiqué. Cette année, le public fera la connaissance de Sébastien, Samuel, Mathieu, Loïc, Fabrice, Jody, Laurent, Dorian, Aubin, François, Brice, Bertrand Kamal et Adrien du côté des hommes. Les femmes que les téléspectateurs retrouveront au casting seront Joaquina, Alexandra, Angélique, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alix et Marie-France.

Claude, finaliste du dernier Koh Lanta et chouchou du public, n’a pas mis longtemps à se fait une petite idée sur les prochains candidats de la prochaine saison. En effet, par le biais d’une photo postée en story sur son compte Instagram que l’ancien candidat a dévoilé celui qui, selon lui, pourrait bien devenir l’ultime survivant de la nouvelle aventure. Et il a jeté son dévolu sur Dorian, qui exerce la profession de contrôleur SNCF, qu’il considère comme un bon profil. Ce dernier est un duathlète (cyclisme et course) et est assez bien connu dans le monde du sport puisqu’il avait terminé à la sixième place des championnats de France sur le 3000 mètres steeple.