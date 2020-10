Kylian Mbappé: Crée scandale, il s’affiche dans les bras d’une sublime fille et c’est la polémique totale

Invités à l’anniversaire de la mannequin Cindy Bruna, Kylian Mbappé et Marco Verratti se sont attirés les foudres des internautes après une photo avec la jeune femme. La raison ? Le manque de respect aux gestes barrières. Explications.

Cindy Bruna en couple avec Kylian Mbappé ?

Cindy Bruna a eu 26 ans le 27 septembre dernier, mais n’a pu célébrer son anniversaire que ce week-end, le samedi 3 octobre plus précisément. A cette occasion, la jeune femme était en très bonne compagnie avec ses copines mannequins et deux joueurs du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ainsi, les photos que la belle a pu partager sur son compte Instagram ont été likées par plus de 32 000 personnes et ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. En effet, tout d’abord, beaucoup d’entre eux se demandent si elle n’avait pas une liaison secrète avec le champion du monde.

Ainsi, en commentaires, on pouvait lire des messages comme : “Tu es en couple avec Kylian Mbappé?”…”Vous êtes trop beaux tous les deux“…”, “Euh Mbappé et toi c’est comment ? juste une question“, “Cindy Bruna je te vois former un joli couple avec Kylian Mbappé” ou encore “Ce petit est trop vif meme au resto il se place bien“. Il faut dire qu’il y a quelques semaines, le site internet Public avait fait état d’une liaison entre Kylian Mbappé et la jeune femme : “Cindy et Kylian sont attirés l’un par l’autre, ça fait des semaines qu’on en parle dans le milieu du foot” lisait-on.

Les internautes furieux contre Mbappé et Marco Verratti

Si la photo a fait réagir certains internautes sur la prétendue liaison entre Kylian Mbappé et Cindy Bruna, certains autres cybernautes ont pris le temps de critiquer le joueur du Paris Saint-Germain a cause du manque de respect des gestes barrières : “Les gestes barrières ne sont pas respectés. Vous êtes des joueurs professionnels et vous allez à une soirée sans respecter les gestes barrières alors que y’a pas si longtemps Kylian Mbappé disait respecter les gestes barrières mdr”, “Toujours le même constat… l’argent n’a rien à cirer du Covid”, “Extra la distanciation pour le Covid”, “Et la distanciation sanitaire dont on n’arrête pas de nous parler ?” pouvait-on notamment lire.

Voir cette publication sur Instagram 📸🤙🏽… Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe) le 4 Oct. 2020 à 9 :49 PDT

Pour rappel, en France, plusieurs régions et départements sont en en zones d’alerte rouge comme Lyon et Lille, Marseille et Paris. Si le reconfinement total ne fait pour l’instant pas partie des projets du gouvernement, il faut tout de même faire très attention pour que ça n’arrive pas dans les prochaines semaines. Kylian Mbappé, de son côté, essaie de son côté de montrer le bon exemple tout en tentant de profiter également de l’instant présent. Mais il ne faut pas trop se brûler les ailes.