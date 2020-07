Kylie Jenner dans un peignoir rose au « réveil » fait frétiller la toile comme jamais

Kylie Jenner: La ravissante jeune femme a posé hier dans dans un peignoir rose pour sa story instagram. Elle ne portait rien d’autres que ce vêtement, de quoi agiter les internautes.

Voici ce que la jeune femme de la famille Kardashian écrit dans cette story : « Un jour spécial aujourd’hui ! ». Quelques mots très intrigants qui excluent l’hypothèque d’un simple cliché pris au réveil.

Voir cette publication sur Instagram too good had to do a double take Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner) le 23 Juin 2020 à 9 :57 PDT

Une photo spontanée prise au réveil ?

Car Kylie Jenner ne laisse rien au hasard. Celle que l’on a connu dans la célèbre émission de télé-réalité des Kardashian “Keeping Up” est devenue une businesswoman en or qui sait comment booster ses affaires sur les réseaux sociaux. Deux indices laissent à penser ainsi : le maquillage de Kylie Jenner était tout simplement parfait, digne d’un grand professionnel. De plus, la couleur rose de son peignoir est exactement la même couleur que celle de sa marque de cosmétique “Kylie Skin”. Il est donc fort probable que Kylie ait partagé avec ses fans une photos des coulisses de son dernier shooting pour “Kylie Skin”.



Kylie Jenner n’a que 22 ans. Et pourtant, l’année dernière à 21 ans, elle s’est hissée en haut du rang de la plus jeune milliardaire au monde. Un titre qu’elle tient encore en 2020 avec une fortune totale estimée à un milliard de dollars. Kylie Jenne détient même le record de la plus jeune milliardaire self-made, c’est-à-dire partie d’elle-même sans héritage, de tous les temps !

Kylie porte également les combinaisons à merveille

Voir cette publication sur Instagram morning💙💙 Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner) le 11 Juil. 2020 à 10 :22 PDT

Quand elle ne s’occupe pas de sa propre marque, Kylie aime mettre en avant celles des autres et l’une de ses favorites est Marine Serre. Elle se montre régulièrement habillée de la marque au célèbre croissant de lune car Kylie est fan de Marine Serre. Il n’y a pas plus tard que deux jours, elle a été photographiée dans une magnifique combinaison bleu marine. Kylie a remporté de nombreux compliments de la part des internautes qui ont complètement adoré son look. Le post cumule plus de 5 millions de like. Les commentaires ont fusé : « Les combinaisons te vont vraiment trop bien ! » « Trop belle dans cette combinaison Marine Serre Kylie ! » « Canon, j’adore cette tenue ! Encore une pièce qui va finir en rupture de stock ! »

Voir cette publication sur Instagram my forever Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner) le 27 Mai 2020 à 12 :54 PDT

Décidément, le clan Kardashian n’a pas fini de faire parler de lui et la relève semble financièrement bien assurée. Kylie Jenner est maman d’une petite fille de deux ans, Stormi. Va-t-elle lui faire prendre le même goût pour la fortune et la gloire ?

Alix Brun