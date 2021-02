La brosse à dents est pleine de microbes ? Quand faut-il en changer ?

La brosse à dents nous sert à tous, au quotidien, pour justement nous débarrasser des microbes et des saletés. Mais pour qu’elle reste efficace, il ne faudra donc pas oublier de la changer à temps ! LDPeople fait le point avec vous dans cet article. Le but étant de garder une bonne hygiène bucco-dentaire.

Des microbes en pagaille, comment les éviter ?

La brosse s’use à chaque utilisation. C’est logique et c’est un phénomène que l’on ignore parfois trop longtemps. Se bosser les dents avec une brosse dont la durée de vie est épuisée n’a effectivement plus beaucoup d’effets. La brosse à dent est exposée à l’air libre et la rincer avant de l’utiliser ne suffit pas à la rendre aussi efficace qu’au premier jour. Mais rien ne sert d’en changer tous les quatre matins pour autant. LDPeople vous partage donc les avis des experts sur le sujet.

Quand faut-il changer de bosse à dents ?

L’enseigne Oral B fait partie des plus recommandée par les dentistes. Elle explique notamment qu’une brosse à dents en mauvais état n’enlève pas autant de plaques dentaires qu’une brosse à dents neuve. Elle peut même vous apporter des problèmes à la longue. En effet, les microbes et les bactéries sont présentent sur les fibres de la brosse à dents usagée. Et le dentifrice ne suffit pas à les éliminer.

L’idéal est donc de changer sa bosse à dents tous les trois mois. Quatre brosses à dents par an, c’est donc le minimum pour une hygiène bucco-dentaire impeccable. Autrement, vous vous exposer à des risques. Ou du moins au développement de la plaque dentaire, responsable des caries ou des gencives fragiles.

Un outils dont il faut prendre soin

La brosse à dents s’oublie facilement dans nos salles de bains. Elle est si familière qu’elle est malheureusement négligée. À présent que nous voulons la préserver de devenir un véritable nid de microbes, LDPeople vous met en garde contre de fausses bonnes idées. Par exemple; il ne faut absolument pas garder de capuchon sur la brosse à dents. En effet, cela ne ferait que participer à la prolifération des bactéries sur les fibres de la brosse.

Dents: Un soin efficace pour une bouche saine

Toujours dans l’idée d’un brossage de dents optimal, vous savez qu’il est recommandé de se brosser trois fois par jour et tous les jours. Après chaque repas, nos dents sont exposées à des agressions. En revanche, utiliser sa brosse à dents directement après le repas n’est pas non plus une bonne idée. En effet, si nous n’attendons pas avant de foncer dans la salle de bain après les repas, nous risquons d’agresser davantage l’émail des dents. Notre salive va s’occuper de ramollir et d’éliminer les résidus de nourriture ou de boissons. Ce n’est qu’ensuite que le brossage est optimal.

Enfin, bien qu’il faille changer sa brosse à dents tous les trois mois, il est intéressant de penser à la changer aussi lorsque nous avons été malade. Ainsi, pas de risque de conserver les microbes !