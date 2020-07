La Casa de Papel: nouvelle saison? Alex Pina le créateur s’exprime et dévoile tout !

La Casa de Papel: Malgré quelques déceptions dans l’épisode final de la saison 4 où un personnage clé a disparu, les fans attendent une nouvelle saison avec impatience. Et bonne nouvelle, la série La Casa de Papel aura bel et bien une prochaine saison. Le créateur Álex Pina vient de le révéler sur Instagram ce week-end.

Une saison 5 bien au programme

Alex Pina, le créateur de la série a fait des révélations sur la suite des aventures des héros préférés des téléspectateurs n postant une photo de lui avec son chien, tout en travaillant dans ses bureaux. Il a ajouté une légende qui veut tout dire : « en train d’écrire sur la Casa de Papel 5« . Eh oui, comme vous l’aurez donc compris, une nouvelle saison est en préparation puisqu’il est entrain d’écrire le scénario des multiples épisodes.

Sur cette photo, il en a également profité pour dévoiler le tee-shirt authentique qui l’avait inspiré à baptiser l’une des braqueuses : Tokyo : « Peut-être que certains penseront que le t-shirt que je porte a donné son nom à Tokyo, mais ce n’est pas le cas. Chaque fois que je vois un t-shirt Tokyo, je l’achète, mais l’authentique, celui que je portais le jour de son baptême est celui que vous pouvez voir sur la deuxième image« . Les fans peuvent-ils donc espérer La Casa de Papel saison 5 pour fin 2021 ? Pour l’instant, rien n’est encore confirmé et il va falloir encore attendre quelques temps pour en savoir plus. Jusque-là, toutes les spéculations sont possibles.

Que va-t-il se passer dans la saison 5 ?

Après des épisodes explosifs et pleins de rebondissements lors de la saison 4, notamment avec la mort de Nairobi, le dernier épisode avait laisser les spectateurs en émoi. En effet, le Professeur était en mauvaise posture, puisque Alicia Sierra, membre de la police, a réussi à le retrouver dans son centre de contrôle secret et le menace avec une arme pointée sur lui. Que va-t-il arriver aux deux personnages ? Il était impossible de laisser les fans de « La casa de papel » sans une suite.

Voir cette publication sur Instagram 🙃➡️😊 Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel) le 1 Mai 2020 à 9 :03 PDT

Mais si Alex Pina a confirmé que la saison 5 de la célèbre série aura bel et bien lieu. Cependant, il n’a pas dévoilé plus de précisions sur la suite à venir où encore sur une possible date de sortie, qui sera peut être retardée à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Un peu de patience alors pour tout le monde. En attendant de pouvoir retrouver la joyeuse bande du Professor, les fans de la Casa de Papel vont pouvoir découvrir la nouvelle série d’Alex Pina : White Lines, disponible également sur Netflix.