La Casa de Papel (saison 5): le destin de plusieurs personnages est déjà connu? révélations!

La Casa de Papel va revenir pour une cinquième et ultime saison. En effet, Netflix n’a pas laissé planer le doute à ce propos. La Casa de Papel touche à sa fin et les fans vont devoir se faire à cette idée. Et aux vues des saisons passées, le final risque d’être grandiose. Mais pour le moment, nous ne savons rien de ce qu’il va bien pouvoir se passer dans la suite des épisodes. Enfin presque rien, car il serait logique de tenter d’imaginer la suite par rapport aux éléments en notre possession. À savoir, tous les épisodes passés, et les annonces autour de la reprise. Voyons alors ce que nous pouvons apprendre, ou supposer, des aventures de nos braqueurs favoris.

La Casa de Papel signe une dernière saison avec le géant des plateformes de streaming

La Casa de Papel est un véritable phénomène. Elle met d’accord les abonnés de Netflix comme de rares séries ont su le faire. L’engouement est tel que dès la sortie de la saison 2, comme des suivantes, le public dévorait chaque épisode très rapidement. L’attente est donc longue pour la suite. Mais, enfin, des signes de reprise voient le jour sur les réseaux sociaux. C’est officiel, La Casa de Papel revient pour une saison 5 qui va nous donner des frissons. Et pour ajouter à la pression, il est officiel également qu’il s’agira de l’ultime saison de la série espagnole. Une nouvelle difficile à encaisser pour les fans mais vont vite se faire à l’idée. Car l’enthousiasme de retrouver nos héros vêtus de rouge sera plus forte que le reste.

Úrsula Corberó, l’actrice qui joue le rôle de Tokyo, partageait la grande nouvelle sur Instagram le 2 août dernier. Mais les fans incontestés de La Casa de Papel avaient déjà reçu l’information sur le compte Instagram d’Álvaro Morte, el professor. Partant de là, impossible d’imaginer la suite précisément. Mais comment douter que la mort de Nairobi, interprétée par Alba Flores, va susciter des envies de meu rtres chez Tokyo ? Comment aussi imaginer que le professeur saura privilégier le plan en cours alors qu’il se retrouve nez à nez avec Alicia Sierra. Alicia Sierra est l’enquêtrice enceinte qui ne compte pas abandonner la partie malgré sa mise à pied. Et elle parvient à trouver la planque du cerveau des opérations.

La mort de Nairobi et le final de la saison 4 laissant les fans dans un désarroi immense

La comédienne qui interprète ce rôle, Najwa Nimri, est exceptionnelle. En effet, tous les fans ne peuvent que la détester de faire si bien son travail. À la fois en tant que comédienne et en tant qu’enquêtrice, elle parvient à rendre son personnage plus vrai que nature. Et lorsque la saison 4 touche à sa fin, c’est bien elle qui tient le professeur au bout du canon de son revolver. Difficile alors d’imaginer une cinquième et ultime saison paisible. Après s’être réjouit de retrouver libre Lisboa, Raquel Murillo, interprétée par Itziar Ituño, les mauvaises nouvelles s’enchainent.

Ajoutez à cela la rupture entre Tokyo et Rio, les tensions entre Palermo et l’équipe ainsi que l’acharnement des force de police, vous aurez alors le cocktails explosif qui nous attend pour la cinquième saison. Une saison ultime que promet donc des rebondissements à nous donner les mains moites. D’autant que La Casa de Papel laisse filer une courte vidéo qui n’était dans aucun des épisodes précédents. Dans cette vidéo partagée sur Reddit, seulement cinq personnages sont sur un bateau navigant à Venise.

Des théories en tout genre pour la suite de La Casa de Papel

Les théories sont alors lâchées et les fans se demandent pourquoi Rio n’est pas sur le bateau. De plus, il serait le seul du casting à ne pas avoir annoncé la suite de La Casa de Papel sur son compte Instagram. Serait-ce le signe que Rio va quitter le scénario ? Dans la dernière saison, il n’était pas très en forme. De retour d’une session interminable de plusieurs semaines de tor tures en tout genre, il était même incapable de continuer d’aimer Tokyo. Va-t-il craquer et mettre en péril l’opération ? Ou fera-t-il en sorte de leur faciliter les choses ? Surtout que l’opération pourrait ne pas aboutir étant donné que le professeur est en mauvaise posture.

La partie d’échec qui dure depuis 2017 va bientôt toucher à sa fin. Les dates de diffusion de la suite ne sont pas encore annoncées. Mais les tournages ont bel et bien repris il y a environ une semaine. C’est Álvaro Morte, le comédien qui interprète el professor, qui en parlait sur Instagram.

À l’heure actuelle, tous les indices sont bons à prendre pour imaginer la suite. Mais même si certains d’entre nous n’ont pas peur des spoils, rien ne garanti que la bonne théorie soit trouvée. En effet, La Casa de Papel a cette tendance à toujours nous surprendre. Parfois, malgré les intentions claires du scénario, un élément inattendu vient bouleverser nos attentes. Pas de doute alors que pour la saison finale de La Casa de Papel, nous soyons tout aussi surpris qu’au cours des quatre dernières. La fin sera-t-elle heureuse ? Sera-t-elle explosive ? Ou encore meu rtrière ? Les paris sont ouverts chez les fans. Mais de là à avoir ce qui nous attend vraiment dans l’ultime saison, impossible pour le moment de se faire une idée claire.

Le destin de nos braqueurs favoris sont donc en cours de tournage. Ils vont tout donner pour faire de cette saison ultime, l’apothéose de cette aventure. Alors restons attentifs aux prochaines informations concernant La Casa de Papel, des indices sont peut-être passés à la trappe.