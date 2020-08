La Casa de Papel saison 5: Les 1ère scènes déroutantes de la série culte dévoilées !

La saison 5 de la série mondialement connue, La casa de papel, est enfin officiellement lancée ! On apprenait il y a quelques jours, que le tournage des nouveaux épisodes aurait finalement débuté. Une nouvelle qui ravira les millions de fans de la série événement de ces trois dernières années. Lancée en 2017 sur la chaîne de télévision espagnole Antena 3, La casa de papel est rapidement devenue un véritable phénomène de mode mondial.

On apprenait donc ces derniers jours que la future saison était en cours de réalisation. Une saison 5 qui, selon certaines rumeurs, pourrait être la dernière. Une surprise pour les amateurs du feuilleton à succès qui selon les dernières informations devraient découvrir le retour de Berlin. Les premières prises de vues aurait déjà été tournées, mais cette fois-ci pas en Espagne, mais bien dans un pays plus au nord, au Danemark.

Ce choix de lieu de tournage a soulevé beaucoup d’interrogations. Si une première piste sur ce déménagement des équipes de tournage était purement et simplement liée au scénario, certaines informations laisseraient entendre qu’il s’agirait plutôt d’un choix de la production en lien avec l’actualité. Le choix du Danemark, et plus particulièrement de la capitale Copenhague, se serait fait en raison de la crise sanitaire qui aurait été mieux contrôlée dans le nord de l’Europe.

Les restrictions strictes mises en place en Espagne, un des pays les plus touchés par la crise du Covid-19, auraient inquiété la production de La casa de papel qui craignait de rencontrer des problèmes de logistique ainsi qu’une législation qui aurait pu être un frein au bon déroulement des tournages. Les choses semblent donc se passer différemment au Danemark et les mesures entourant la pandémie seraient beaucoup plus souples dans ce pays. Une région du monde qui n’a d’ailleurs pas appliqué le confinement au moment le plus grave de la crise.

Une attitude bien différente d’autres pays d’Europe, comme la France, l’Espagne, et l’Italie par exemple qui avaient appliqué une quarantaine stricte. Des décisions qui avaient mis entre parenthèses toute l’industrie audiovisuelle européenne pendant de longues semaines et au vu des enjeux économiques et commerciaux, les producteurs de la série en vogue du moment ont peut-être voulu se montrer prudent en étant certains de pouvoir réaliser les prises de vue dans les meilleures conditions.

Concernant le scénario lui-même de cette saison 5, Berlin devrait revenir au-devant de la scène et avoir un rôle très important dans les prochains épisodes, alors que le personnage interprété par Pedro Alonso est décédé depuis 2 saisons. Mais il est très probable que s’il a été aperçu à de nombreuses reprises dans la ville du nord, il s’agit de séquences qui devraient illustrer des flash-back. Un grand nombre de questions restent en suspens et les fans de La casa de papel seront très impatients de savoir comment les scénaristes ont réussi à prolonger le suspense et peut-être à créer une fin qui sera à la hauteur du programme.

Il y a un autre personnage dont on se demande quel sera son rôle lors de cette saison. Patrick Criado, la nouveauté des derniers castings, va-t-il rentrer dans la célèbre bande ? Est-ce que le professeur avait prévu ça depuis longtemps ou non ? Deux questions qui restent à ce jour sans réponse, comme l’éventualité que Berlin soit toujours vivant et que le personnage interprété par Patrick Criado réussisse à le déloger. Beaucoup d’interrogations qui devraient trouver des réponses très rapidement.

Mais si vous n’êtes pas un adepte de La casa de papel et que vous avez raté les quatre premières saisons de l’une des séries qui a véritablement marqué l’histoire du genre depuis plusieurs années, nous vous faisons une petite piqûre de rappel en plantant le décor du feuilleton à suspense le plus vu sur Netflix.

La casa de papel, est l’histoire d’un homme plein de mystères surnommé le professeur, qui a décidé de mettre en place le plus grand braquage jamais réalisé dans l’histoire du grand banditisme. Un professeur d’université doté d’une intelligence supérieure qui recrute huit des meilleurs truands en Espagne. Des hommes qui n’ont rien à perdre et qui vont tenter le casse du siècle.

Si le projet qu’ils décident d’entamer semble éminemment simple sur le papier, il faudra vraiment disposer d’un cerveau hors du commun pour pouvoir atteindre leur but et réaliser un véritable coup de maître. Car leur objectif n’est pas simplement de rentrer dans une banque et de subtiliser l’argent, mais bien d’infiltrer La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre d’Espagne afin d’imprimer 2,4 milliards d’euros en petite coupure de 50 euros, et cela, en moins de 11 jours. Le tout, sans faire aucune victime, et ce, malgré la présence de 67 otages, dont la fille de l’ambassadeur du Royaume-Uni.

Si le scénario de base semble très simple, les événements et les rebondissements ont fait de cette série l’un des meilleurs suspens que le genre ait connu. Un thriller hyper efficace qui a immédiatement après sa diffusion, créé un véritable buzz et rendu les spectateurs rapidement addicts. Un succès planétaire dont Netflix a immédiatement acquis les droits dès décembre 2017 pour le monde entier.

La chaîne avait senti le filon et ne s’était véritablement pas trompée. Le géant du streaming a quand même été très surpris par le succès immédiat et l’ampleur du phénomène. Si Netflix ne communique jamais ses chiffres, certaines études affirment que La casa de papel aurait été vu par au moins 17 millions de personnes entre les mois de janvier et mai 2018. Des audiences tout à fait incroyables quand on sait que la série rassemblait en moyenne sur la chaîne espagnole 2 millions de téléspectateurs. Des résultats d’autant plus étonnants, que lors de son lancement sur Netflix, il n’y avait eu quasiment aucune publicité autour de la série.

Ce sera vraiment le bouche à oreille qui aura fait le succès du feuilleton qui représenterait 14 % du trafic de Netflix.

Après une telle réussite, on imagine donc bien que la production de la série et la direction de Netflix sont très impatient de voir si la saison 5 provoquera le même engouement auprès des fans de la bande de braqueurs, devenue la plus célèbre d’Espagne et du monde.