La douche qui dérape… Cette chroniqueuse de TPMP en dévoile de trop sur la toile !

La chroniqueuse de TPMP Magali Berdah a fait la promotion de produits de beauté sous la douche. Oui mais voilà, elle s’est filmée plus que prévu. Et sa vidéo a forcément fait un gros buzz.

TPMP: Magali Berdah n’est pas du genre pudique. Donc cette vidéo ne l’a pas forcément choquée. En tous cas, le moins qu’on puisse dire, c’est que ça a fait un gros buzz parmi ses abonnés ! Ce weekend, la chroniqueuse de C8 faisait en effet la promotion de divers produits de beauté. Pour prouver les bienfaits d’un shampoing, la belle brune s’est donc retrouvée dans sa douche. Mais la personne qui a filmé sa routine capillaire en a malencontreusement dévoilé plus que prévu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

En tous cas, la mère de trois enfants n’a aucun tabou sur son corps. Elle n’a d’ailleurs jamais caché les interventions chirurgicales auxquelles elle a eu recours. L’an dernier, l’acolyte de Cyril Hanouna s’était ainsi confiée à nos confrères de Star Mag.

TPMP: Des interventions chirurgicales à foison !

« J’ai subi une seconde liposuccion. On m’a redessiné l’abdomen, retiré mes poignées d’amour, lipoaspiré la graisse autour des genoux, des bras ainsi que l’intérieur et l’extérieur des cuisses. Une partie des masses adipeuses prélevées a permis de regalber certaines courbes de mon corps », avait énuméré Magali Berdah en toute transparence à Star Mag.

“ Ce n’est pas un sujet tabou pour moi.”

Et de poursuivre : « Pourquoi me planquer ? C’est ridicule ! Je suis très à l’aise avec tout ça. J’ai régulièrement parlé de mes opérations sur le plateau de TPMP. Ce n’est pas un sujet tabou pour moi contrairement à d’autres personnalités des médias qui préfèrent le taire. Je ne critique pas leur choix, mais en ce qui me concerne, j’assume et ne joue pas de double jeu », avait-elle en effet conclu.

View this post on Instagram A post shared by Magali Berdah (@magaliberdah)

Le 6 novembre 2020, la chroniqueuse de TPMP avait à nouveau abordé le sujet sur son compte Instagram. “Je vois des commentaires sur mes chirurgies esthétiques ! Sachez que j’ai attendu d’avoir 36 ans pour toucher à mon corps et mon visage ! J’ai eu 3 enfants en l’espace de 4 ans ! Chaque femme a le droit de se sentir bien dans sa peau sans avoir besoin de demander l’avis ou l’accord aux autres !”. Au sein de la rédaction de LDpeople, on doit dire qu’on est bien d’accord avec elle sur ce point-là !

« Je le fais avec plaisir. »

“Depuis mes chirurgies je me sent bien et je me sens épanouie et j’en ai strictement rien à faire que ça plaise ou pas ! Car c’est dans MA tête que ça se passe !!! Donc OUI j’ai 38 ans et je suis retapée et fière de l’être !!!💪🏻💪🏻💪🏻 j’aime mes dents, mes seins et le reste, et si j’aime pas quelque chose et que je peux l’arranger et bien je le fais avec plaisir”, avait-elle ensuite précisé.

TPMP: La grande question du jour est de savoir si Cyril Hanouna va diffuser la fameuse vidéo de la douche sur C8, ou pas. En tous cas, une chose est sûre : ça passe au-dessus de la tête de Magali Berdah, et c’est tant mieux !