La famille de Nabilla s’agrandit, elle annonce un heureux et magnifique évènement

Tarek, le petit frère de Nabilla, et sa femme Camélia ont accueilli leur premier enfant. La jeune femme a eu la chance de pouvoir le voir et donne des nouvelles aux internautes. Explications.

Tarek Benattia heureux de devenir père

Il y a quelques mois, le 31 mai dernier plus exactement, Tarek Benattia annonçait sur son compte Instagram qu’il allait bientôt être père pour la première fois :“J’ai l’immense joie de vous annoncer que ma femme et moi attendons notre premier enfant. Encore du mal à me rendre compte que dans quelques mois nous serons trois mais le bonheur est déjà là ! Hâte de devenir papa , Merci mon Dieu”. Il y a quelques heures, c’est devenu concret puisque sa compagne a donné naissance à un petit Liaam.

Tarek et Camelia Benattia sont devenus parents. Félicitations à eux ❤️❤️ pic.twitter.com/RQFihelpJX — GOSSIP TV RÉALITÉ (@SnapchatYEOW) November 11, 2020

En effet, sur son compte Instagram Camélia Benattia a déclaré : “Le 11.11.20 à 7H57 notre fils Liaam 3kg730 est né, quel mot serais assez fort pour décrire comment tu as comblé mon coeur d’amour je me demande encore comment j’ai fait pour vivre sans toi , tu as donné un sens à ma vie mon fils. Ton papa m’a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement tu as fait de nous une famille , nous sommes désormais trois pour le meilleure et pour le pire“. Une nouvelle qui a fait plaisir aux internautes, mais également à Nabilla.

Nabilla donne des nouvelles de l’enfant de son frère

Dans une séance de questions-réponses sur son compte Instagram, Nabilla a pris la parole sur la naissance du premier enfant de son frère Tarek. Si avec la crise du Coronavirus, il est difficile de rendre des visites aux parents, la jeune femme explique qu’elle a pu voir le petit rapidement : “Oui il est bien né ! Tout va bien. Je n’ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça. Il y a plein de personnes qui n’ont pas pu le voir comme ma maman et la maman de Camélia. Il y a des règles et tout ça. J’ai eu la chance de pouvoir le voir très rapidement hier. C’était un moment magique“.

Nabilla et Thomas très contents d’être enfin tonton et tata ! https://t.co/S3WEePvolk — Actualité24 (@Actualite24FR) November 13, 2020

Nabilla explique ensuite qu’elle était très heureuse pour son frère et qu’elle était impatiente de pouvoir de nouveau les revoir : “Il est magnifique, trop beau, c’est un truc de fou. Je suis trop contente. J’espère pouvoir le revoir aujourd’hui ou plus tard quand ils seront sortis de l’hôpital”. Mais la jeune femme a hâte d’une chose, que le petit rencontre son cousin Milann dès qu’il sera possible de partir : “Ça aussi j’ai vraiment hâte qu’ils se voient. Je pense que je vais être tellement émue. Donc on attend qu’on puisse aller chez eux“. Une chose est certaine, la famille Benattia est plus heureuse que jamais.