“Elégante”, “Splendide”, “Ravissante”, L’épouse de Jean-Luc Reichmann met tout le monde d’accord sur Instagram

Entre Jean-Luc et Nathalie Reichmann tout va pour le mieux. Parents de six enfants, la famille est la plus heureuse du monde. Mais si d’habitude l’animateur fait parler de lui, aujourd’hui nous allons vous parler de sa femme. Explications.

Nathalie Reichmann prend la pause dans un magnifique manteau

Diplômée de l’école ESMOD de Lyon, Nathalie Reichmann est devenue créatrice de costumes dans l’univers du cinéma, de l’opéra, du théâtre et de la télévision. D’ailleurs, elle a pu travailler pour TF1 et pour la série Léo Mattei,ans laquelle son compagnon tient le rôle principal. Mais ce mercredi 28 octobre 2020, la belle brune a publié une photo d’elle sur son compte Instagram. Ainsi, on peut découvrir la jeune femme prendre la pose, drapée dans un jolie manteau blanc.

Jean-Luc Reichmann fou amoureux de Nathalie : photo volée et grande fierté https://t.co/kdrZljJMTk pic.twitter.com/HIw5QqiaxN — Purepeople.com (@purepeople) October 13, 2020

En légende, elle a tout simplement écrit : “Teddy Bear Season”, c’est sûrement en rapport avec son fameux manteau et la tendance de la matière en peluche. Les internautes n’ont pas mis beaucoup de temps à réagir et ainsi on a pu lire de nombreux compliments pour la femme de Jean-Luc Reichmann : “Bonjour Nathalie, splendide dans ce manteau, d’une chaleur et douceur, qui vous va a ravir…“, “Ravissante” ou encore “Bonjour Nathalie, toujours aussi élégante“.

Nagui et Jean-Luc Reichmann en froid ?

Le candidat hésitait donc entre la réponse “Mais si la tempête t’emmène” et “Mais si la tempête t’enlève” et s’est finalement trompé. C’est à ce moment-là que le présentateur a décidé de tacler Jean-Luc Reichmann :“Tu avais le doute entre les deux. C’était ‘l’autre’ comme dirait… machin”, a-t-il alors lancé. En voyant le malaise sur le plateau, il a poursuivi son propos en indiquant qu’il ne voulait pas dire son nom : “Oui, j’ai pas envie de le citer”. De quoi se poser la question sur une possible brouille entre les deux animateurs de jeux.

Nagui en froid avec Jean-Luc Reichmann ? Il le tacle en direct dans « N’oubliez pas les paroles » !https://t.co/o5dt3AtGSs — La Pause Vine (@LaPauseVine) October 30, 2020

Un tacle un peu étrange puisque Nagui et Jean-Luc Reichmann se connaissent depuis très longtemps. En effet, avant sa brillante carrière sur TF1, il était l’acolyte de l’animateur de France 2 durant de nombreuses années : “Jean-Luc Reichmann a été mon chauffeur de salle dans “Que le meilleur gagne”, puis voix off sur le programme et sur “N’oubliez pas votre brosse à dents”. Il était très doué pour les imitations. Très honnêtement, j’avais des doutes sur le long terme et la faisabilité de le mettre à l’antenne sur un jeu. C’est dire si j’ai eu du flair” avait expliqué le présentateur de N’oubliez pas les paroles il y a quelques temps.