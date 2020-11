La fin d’Affaire Conclue ? Sophie Davant passe une message énigmatique

Depuis le 21 août 2017, les téléspectateurs de France 2 découvraient un tout nouveau programme de l’après-midi de France 2: Affaire conclue de Sophie Davant. Trois ans plus tard, l’émission pourrait prendre un nouveau tournant. Explications.

Prête à arrêter la présentation d’Affaire Conclue ?

Si Sophie Davant hésitait au départ de prendre la présentation d’Affaire Conclue, elle ne regrette pour rien au monde d’avoir finalement accepté. En effet, dans un entretien à Télé 7 jours, la présentatrice explique que c’est une expérience formidable, qu’elle adore présenter : “Depuis que je présente Affaire conclue, j’ai appris énormément de choses. Tout comme les téléspectateurs. Je pose les questions qu’ils se posent. C’est formidable de présenter un programme apprécié par toute la famille, de divertir en instruisant” explique-t-elle notamment.

Sophie Davant : Affaire conclue bientôt arrêtée ? Ce détail très embêtant auquel elle n’avait pas pensé https://t.co/a0CQJuBHKQ — SanghaNG (@NgSangha) November 16, 2020

Mais si la présentation de l’émission est un bonheur pour Sophie Davant, il y a tout de même une chose qui embête l’animatrice. En effet, à force de voir de magnifiques objets en salle de vente, elle s’est aussi mise à craquer pour des tableaux, objets de déco et antiquités apportés par les anonymes dans Affaire conclue : “L’émission commence à me coûter cher depuis que je me suis mise, moi aussi, à acheter des objets”. D’ailleurs, la présentatrice annonce un prime-time pour Noël, où elle pourrait se retrouver du côté de Caroline Margeridon et Julien Cohen plus rapidement qu’elle ne le pense.

Le nouveau projet de Sophie Davant

Le 19 novembre prochain, Sophie Davant son premier magazine, baptisé “S”. D’ailleurs, la présentatrice d’Affaire Conclue explique pourquoi elle a décidé d’être directrice éditoriale de ce nouveau projet : “J’ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J’ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol. Je travaille à la télévision depuis plus de 20 ans. J’ai connu des succès et des échecs. J’ai une vie de femme, mariée, divorcée. J’ai des enfants et je pense que beaucoup de femmes peuvent s’identifier à mon parcours” explique-t-elle.

“S” : Sophie Davant rédactrice en chef du nouveau magazine de CMI France https://t.co/iEalXMjWLD pic.twitter.com/OVabq8xw9k — puremedias.com (@puremedias) November 13, 2020

Dans ce magazine, on retrouvera des sujets comme : “la ménopause“, “le départ des enfants” et “l’envie de séduire”. Une façon de parler à toutes les femmes de plus de 50ans :“Je souhaite que ce magazine soit fidèle à ce que je suis. Je tiens à me faire plaisir dans toutes les étapes de sa création, en explorant des sujets qui me sont chers, qui sont ceux de toutes les femmes qui ont un beau vécu derrière elles, fait de hauts, de bas, d’expériences difficiles, de grands moments de joie, d’accomplissements, de séparations, d’épreuves, de conquêtes et qui ont la vie devant elles”