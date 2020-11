La France a un incroyable talent : Ce candidat passe son casting sans aucun vêtement ! (polémique)

La France a une incroyable talent présentait la performance d’un candidat pour le moins atypique ce 24 novembre dernier. Un humoriste japonais a rejoint le casting pour faire le show. Mais en raison des difficultés liées à la crise sanitaire, il n’était présent qu’à travers un écran, depuis son bureau. En revanche, cela ne l’a pas empêcher d’aller au bout de sa performance, qui a beaucoup fait rire le jury de La France a un incroyable talent. Et il s’agissait pourtant d’une performance humoristique qu’il présentait sans aucun vêtements !

La France a un incroyable talent termine en beauté le casting des candidats

La France a une incroyable talent clôturait les auditions des candidats avec une performance haute en couleur. Akira, un célèbre humoriste japonais, était de retour pour présenter son acte pour le moins déroutant. L’humour absurde était à l’honneur pour ce japonais qui se présentait alors en duplex devant le jury. Et il a réussi à séduire les quatre membres de ce fameux jury ainsi qu’à faire rire Karine Le Marchand. Il faut dire qu’il a mis toutes les chances de son côté en mêlant le choc et l’autodérision. Personne ne saurait rester indifférent à un tel spectacle. Au japon, Akira parvient à vivre de son art. À travers La France a un incroyable talent, il va donc s’offrir une publicité au delà des frontières de son île. Et c’est un succès car le rire était eu rendez-vous.

Sur le compte Instagram de l’émission, l’extrait de son passage y figure. L’occasion de regarder en boucle la performance aussi déroutante que drôle de cet humoriste japonais. Sa prestation commence par un déshabillage en règle. Vêtu de vêtements à scratch, il ne faudra pas longtemps avec qu’il ne lui reste plus que son nœud papillon. Avec ce qui ressemble à un plat à tarte, il va enchaîner les figures et les démonstrations tout en prenant soin de ne pas dévoiler son anatomie. Clownesque à souhait, Akira a fait hurler de rire les membres du jury de La France a un incroyable talent. Les rires communicatifs d’Helene Ségara et de Marianne James résonnent encore dans les oreilles des téléspectateurs.

Le spectacle décapant d’un humoriste japonais n’a pas fini de faire parler de lui

Ce qui n’a pas échappé à Antoine, c’est qu’Akira présentait son acte depuis l’une des salles de conférence de son agence artistique. De quoi rajouter encore finalement au caractère absurde et hilarant de la situation. En effet, peut-être que sur scène, l’humoriste japonais n’aurait pas eu le même impact sur le jury de La France a un Incroyable talent ? En tout cas pour Antoine, c’est un succès sans fausse note. Et il va même encore plus loin en disant que cet homme est à présent son nouveau meilleur ami. Le magicien humoriste du jury de La France a un incroyable talent est familier de ce genre de numéro grotesque et hilarant. Et pas de doutes, il en est friand !