La France a un incroyable talent: ce magicien trompe et fait peur au jury et aux téléspectateurs

Dans l’émission La France a un incroyable talent, un candidat a véritablement marqué le jury et les téléspectateurs. Son passage n’est pas passé inaperçu. Ce mardi 27 octobre apparaissait sur le plateau de M6 une silhouette inquiétante. Le magicien Klek Entos a véritablement créé un climat d’épouvante. Entre le passage d’une chanteuse, d’une danseuse de pole dance et de la championne de France de lancer de hache, le magicien mentaliste a livré une incroyable prestation.

Dans La France a un incroyable talent

Présentée cette année par Karine Le Marchand, cette 15e saison de La France a un incroyable talent a révélé une nouvelle surprise. Car ce show avait véritablement de quoi surprendre. Cette performance n’était pas un spectacle de prestidigitation classique. Mais bien un mélange entre un numéro de mentaliste et de magie, agrémenté d’une mise en scène époustouflante. Digne d’un véritable thriller, le public a été entraîné dans un univers des plus inquiétant. Le jury composé de Marianne James, Éric Antoine, Sugar Sammy et Hélène Ségara est resté totalement sans voix. La musique inquiétante accompagnant cette prestation a ajouté une ambiance digne d’un film d’horreur.

Super le numéro de Klek Entos, on dirait le vrai Rorschach ! pic.twitter.com/wGCyXB0DSt — CorSaiR #Mettezvotremasque (@MarvinOuzillou) October 28, 2020

Dès son apparition sur le plateau, le magicien a créé un véritable malaise. Sa tenue avait de quoi faire froid dans le dos. Habillé d’un costume à carreaux bordeaux, Klek Antos a pris place au milieu de la scène. Son visage était totalement dissimulé par une cagoule blanche, et même ses yeux étaient cachés. Klek Antos portait en effet de lourdes lunettes de soudeur empêchant de découvrir son regard. Ses mains étaient gantées. Accompagné durant tout le spectacle, d’une hache de bûcheron, la tension était à son maximum. Tous les détails de ce spectacle ont été étudiés pour véritablement mettre les spectateurs dans une situation de stress. L’artiste a même pensé à modifier sa voix. Cela rajoutait encore plus de force au climat anxiogène. Karine Le Marchand semblait à la fois impressionnée mais aussi angoissée. La remplaçante de David Ginola ne s’attendait certainement pas à ce genre de numéro. Le magicien a également fait apparaître sur le plateau une mygale, véritable phobie de Karine Le Marchand. Et cette petite bête créé un moment de panique avant que l’animal ne disparaisse sous un nuage de fumée. Toute l’assistance était totalement pétrifiée. Et plus personne ne disait le moindre mot !

Pas très rassurant le monsieur 😂😂#LFAUIT pic.twitter.com/nkcL3jhdwj — Soldat des Medias 📺 (@Soldatdesmedias) October 27, 2020

Le juré Éric Antoine, était véritablement sous le choc. Pourtant lui aussi magicien, il avoue avoir été complètement bluffé. Il a félicité le candidat pour la mise en scène et le côté grandiose de son show. ” C’est vraiment un détournement de technique de magie pour faire un numéro qui n’en n’est pas vraiment un (…). Le jeu est très bon. Cet univers test de Rorschach, hôpital psychiatrique, serial killer… Franchement, je suis très séduit “ a déclaré Éric Antoine totalement fan du spectacle. Ensuite, est venu le temps de votes. Et sans grande surprise, le résultat a été très positif. Klek Antos s’est vu gratifié de quatre ” oui “. Le magicien, mentaliste va donc pouvoir continuer son parcours dans La France a un incroyable talent. En espérant peut-être rejoindre la finale et remporter la somme de 100 000 euros.