La France a un incroyable talent: elle présente son talent, sans culotte!

La France a un incroyable talent vient de reprendre du service sur M6. Depuis le 20 octobre dernier, les téléspectateurs ont retrouvé une de leurs émissions favorites. La nouveauté c’est Karine Le Marchand qui remplace David Ginola à la présentation du show. Pour le reste, la recette reste la même. Des talents de la France entière se pressent pour se présenter devant les membres du jury. Mais les talents en scène nous réservent des surprises de taille. En effet, une jeune femme venait danser et chanter en imitant Mylène Farmer. Si sa présentation n’a pas été appréciée par le jury, personne n’a pu manquer le fait qu’elle ne portait pas de culotte. Une scène particulièrement gênante pour tous ceux qui y ont assisté.

La France a un incroyable talent commence fort avec des talents inattendus

La France a un incroyable talent met des paillettes dans les yeux de son public. Comme le dit très bien Karine Le Marchand, c’est une émission qui va faire beaucoup de bien à son public par les temps qui courent. En effet, entre la pandémie, les attentats et le réchauffement climatique, il n’est pas toujours évident de ne pas avoir un coup de cafard. heureusement, les divertissements sont là pour nous permettre de nous évader. Se changer les idées est essentiel pour retrouver le sourire dans ces temps difficiles. En revanche, La France a un incroyable talent ne souhaitait sûrement pas nous en montrer autant. Car l’une des candidates présentant sa prestation sur scène a semble-t-il oublié un élément indispensable de son costume. Sans culotte sous sa tenue, elle a choqué le jury et le public du show.

La France a un incroyable talent s’était fait attendre. En effet, à cause de la pandémie, les tournages ont été reculés. L’émission était attendue par les téléspectateurs pour le 25 août et c’est donc deux mois plus tard qu’elle est enfin de retour. La pandémie n’aura alors pas eu raison du programme. Le jury, les talents, l’animatrice et toutes les équipes techniques se retrouvent finalement pour mettre des étoiles dans les yeux du public. Mais ni les uns ni les autres ne s’attendaient à avoir ce genre d’étoiles dans les yeux lors du passage de l’imitatrice de Mylène Farmer.

Une prestation aussi choquante que gênante pour le jury

Comme une danse érotique à Saint-Étienne

…un lundi matin #LFAUIT pic.twitter.com/9DQwLddQ2K — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 20, 2020

Le jury est composé de Sugar Sammy, Éric Antoine, Hélène Ségara et Marianne James. Et ils ont tous buzzé pour éliminer cette candidate sans culotte. Sugar Sammy s’est même laissé aller à faire rire ses collègues sur la prestation de cette dernière. Marianne James essayait d’arrondir les angles et Hélène Ségara insistait pour que l’émission avance. Mais Sugar Sammy et Éric Antoine ont bien fait comprendre à la jeune femme sans culotte qu’elle n’était pas du tout à sa place. Tiffany Well ne risque pas d’oublier de sitôt cette performance ratée. Elle qui aspirait à imiter Mylène Farmer, elle va devoir faire une croix sur son rêve pour le moment. Cependant, Marianne James lui rappelle qu’elle a déjà réalisé une grande chose en osant se produire dans La France a un incroyable talent.