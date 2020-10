La France à un incroyable Talent: Incroyable, magnifique, Elle danse suspendue par les cheveux (bravo à Marion Crampe)

Ce mardi 27 octobre, sur la scène de “La France a un Incroyable Talent”, Marion Crampe va faire sensation avec un numéro pour le moins étonnant. La jeune femme, spécialiste de pôle dance, va réaliser une prestation tirée par les cheveux, puisqu’il s’agit de suspension capillaire. Explications.

La France a un Incroyable Talent: Marion Crampe nous raconte son parcours

Si Marion Crampe nous prépare un numéro de suspension capillaire ce mardi sur M6, la jeune femme a déjà une longue carrière internationale derrière elle : “Je suis artiste mais j’ai d’abord fait le Creps à Toulouse et suivi des études en Staps et je suis diplômée des métiers de la forme. Je suis partie à Toulouse où j’ai été danseuse, puis à Paris où j’ai exercé comme prof de fitness et j’ai découvert la pôle dance. C’est quelque chose de particulier car la première fois que l’on s’y exerce, soit on n’aime pas, soit on aime et on devient accro, c’est ce qui m’est arrivé“.

Elle raconte ensuite sa capacité a réaliser des choses un peu spéciales, atypiques et notamment son choix de suspension capillaire : “C’est quelque chose qui est assez peu connu mais, je peux dire que ce style c’est mon style. J’aime essayer de nouvelles choses, toujours attirée par des choses atypiques et même les gens atypiques. C’est pour cette raison que j’ai très vite eu envie de partir dans des lieux où tout ce que j’aime, en fait ma bizarrerie, est mieux accepté“.

Marion Crampe raconte pourquoi elle participe à l’émission de M6

Marion Crampe explique tout d’abord comment cette idée incroyable lui est venue : “J’ai découvert cette discipline de suspension capillaire depuis longtemps et j’ai fait beaucoup de recherches. J’ai la chance d’avoir un mari incroyable qui m’a dit, tu connais parfaitement ton corps et ses limites et moi je suis ingénieur, on va essayer” voilà comment tout a commencé. Mais attention, ce numéro n’est pas accessible à tous, et il ne faut surtout pas essayer sans recherche ni entraînement préalable : “Tout le monde ne peut pas faire ça, il faut très bien connaître son corps et s’astreindre à beaucoup de travail et à une excellente préparation mentale“.

Et comme vous pouvez vous y attendre, Marion Crampe a fait un gros travail pour en arriver là ou elle est. D’ailleurs, elle a refusé plusieurs fois de faire l’émission de M6 à cause d’un manque de maîtrise total. Elle voulait que tout soit parfait pour pouvoir montrer cet art un peu spécial : “Aujourd’hui, je me suis dit qu’il était temps de le faire et d’être reconnue à travers mon art et cette émission me permet de partager ce que je suis, ce que j’aime et les gens de l’équipe sont vraiment très gentils“. Rendez-vous donc ce soir à 21 h 05 sur M6 pour “La France à un incroyable talent” et pour voir si les juges seront conquis par son talent.