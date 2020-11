La France a un incroyable Talent: la magicienne Léa Kyle épate comme jamais les internautes

Ce 3 novembre, les téléspectateurs de la La France à incroyable talent ont été bluffé par Léa Kyle. Cette magicienne excelle en “quick change”, un tour qui consiste à se changer le plus rapidement possible. Elle a ravi les jurés mais surtout les internautes. Ces derniers ont mis du temps à se remettre de leurs émotions.

Cette 15eme saison de La France a un incroyable talent regorge d’artistes inoubliables. Et le jury a permis aux plus prometteurs d’entre eux d’accéder directement en finale. Depuis la saison 9 en effet, à la fin de chaque numéro, les membres du jury ont la possibilité de déclencher le Golden-buzzer pour envoyer leur candidat « coup de cœur » en finale. Sensation forte garantie ! Mais attention, chaque juré ne peut utiliser le Golden-buzzer qu’une seule fois par saison !

Hélène Segara, Sugar Sammy, Eric Antoine et Marianne James n’ont pas pu s’empêcher d’utiliser le leur. Marianne James a même utilisé le sien au tout premier épisode ! Ce jour-là, des danseurs ont présenté une magnifique chorégraphie en hommage au mouvement Black Lives Matter. “Chacun de vous a incarné ce message“, a commenté Hélène Segara, les félicitant pour leur chorégraphie “faite dans la douceur et dans l’émotion”. Eric Antoine a lui aussi été très touché : “Parfois je suis d’une tristesse absolue de faire partie de l’Humanité et par moment , quand je vous vois tous comme ça, ensemble qu’est ce que je suis fier de faire partie de cette bande là...”

“Non on ne vote pas. Le Golden Buzzer tu l’as dans les tripes ou pas.”

Et Marianne James, émue jusqu’aux larmes, leur a offert le Golden Buzzer : “Nous sommes allés de surprise en surprise avec vous, il fallait une vision… On va voter non ? Non on ne vote pas. Le Golden Buzzer tu l’as dans les tripes ou pas, y’avait des images d’une force, je suis très fière de mon Golden Buzzer ” a-t-elle lancé avant d’appuyer sur le bouton magique.

Ce 3 novembre, les téléspectateurs s’attendaient à un Golden Buzzer pour la magicienne Léa Kyle. Ils se sont dit très déçus que le jury ne partagent pas leur engouement. Esthéticienne de formation, la jeune femme s’est reconvertie dans le “quick change“, un tour qui consiste à se changer en un clin d’oeil. Après son show, les jurés ont soulignés sa maîtrise et sa présence scénique. Mais pour eux, pas de quoi activer le fameux Golden Buzzer.

Paniqués, les internautes ne comprennent pas le choix des jurés !

Les internautes ont aussitôt paniqué : “Il est où le golden buzzer pour Lea Kyle ?”, “Je n’aime pas la magie mais la, impressionnante la magicienne”, “Elle aurait mérité un Golden Buzzer. Plutôt que des danseurs de salon ou des chanteurs qui copient encore et encore”, “Catégorie magie une discipline déjà vue mais aussi rapidement c’est incroyable. La meilleure dans la catégorie”, “Sa performance aurait mérité un golden buzzer ! C’est dommage”, “Canon ce qu’elle a fait la magicienne“.

Que les internautes se rassurent ! Tous les membres du jury ont attribué à la prestidigitatrice un “oui”. Léa Kyle rejoindra donc la prochaine étape de la compétition !

Alix Brun