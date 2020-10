La France a un incroyable talent: L’émission truquée? Gilles Verdez dévoile la vérité!

Ce mercredi 21 octobre 2020, le chroniqueur Gilles Verdez a montré qu’il était en forme ! Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a détruit l’image de l’émission La France a un incroyable talent. Comment a-t-il fait ? Il a dévoilé tout simplement les coulisses de l’émission. D’après lui, le programme est truqué ! Retour sur ce scandale.

Ce mardi 20 octobre 2020, les fans de Cyril Hanouna s’attendaient peut-être à tout sauf à ça. En effet, Gilles Verdez a carrément accusé la chaîne M6 de bidouiller l’une de ses émissions-phare. La nouvelle saison de La France a un incroyable talent vient à peine de débuter et voilà que le chroniqueur la tacle méchamment.

La production du programme de M6 avait déjà connu quelques difficultés. En effet, l’émission aurait dû commencer en août. Mais l’un des membres du jury a attrapé le covid-19. Dans ces conditions, impossible d’enregistrer dans faire prendre des risques aux autres membres de l’équipe. La production n’a pas eu d’autre choix que de décaler le lancement de cette nouvelle saison à mi-octobre.

Le cas covid le plus cher de France !

TPMP: Ce contre-temps tient le record du cas covid-19 le plus cher de France ! En effet, ce retard à l’allumage aura coûte plus de 2 millions à la production. Karine Le Marchand, aux commandes de l’émission, n’a rien caché aux téléspectateurs. “C’est la première soirée, on devait faire il y a un mois mais il y a eu un petit événement et voilà ça a été reculé. On était prêt, le public était là, les artistes étaient venus, certains de très très loin, et là patatras, on nous dit ‘ya un cas Covid’“, a-t-elle expliqué d’emblée.

« Je ne sais pas si on peut dire en prime time que tu faisais caca mou ? »

Celui qui a attrapé le covid-19, c’est Eric Antoine. La présentatrice de l’Amour est dans le pré s’est alors tournée vers le principal intéressé. Et elle a osé s’aventurer sur un dôle de terrain humoristique : « Je ne sais pas si on peut dire en prime time que tu faisais caca mou ? » Sur le plateau, tout le monde s’est esclaffé. Elle en a rajouté une couche : « Non mais le problème c’est qu’il faisait caca mou mais qu’il n’avait pas perdu l’odorat !” ; a-t-elle continué.

TPMP: Pourtant, ce n’est pas du tout ce qu’a retenu le chroniqueur de C8. « Ce qui m’énerve vraiment dans cette émission, c’est que tout est faux ! » a critiqué Gilles Verdez. « Les jurés ont une oreillette. Et avant chaque numéro, on leur dit ‘ça va être exceptionnel’, on les influence, on leur dit en gros, ‘Votez oui’. », a-t-il explqué. Après cette révélation, il a même fait quelques précisions : « Ce numéro il a été présenté en Italie (…) Ce numéro qu’on nous présente comme original, une autre artiste l’a fait en 2013 dans un autre concours », a-t-il lâché en colère. La production de M6 va-t-elle répondre à ces accusations ? A suivre…