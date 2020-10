La France a un incroyable talent: Marianne James et Karine Le Marchand en conflit ? Elle s’exprime

La France a un incroyable talent plébiscite Karine Le Marchand pour présenter la nouvelle saison du show. Marianne James fait partie du jury et les fans du programme s’inquiètent de savoir si elles vont réussir à s’entendre. En effet, les deux femmes sont connues pour avoir un caractère fort. Marianne James témoigne à ce sujet dans TV Mag. Car pour la réussite de cette quinzième saison de La France a un incroyable talent, il important que tout roule malgré les changements. Car non seulement c’est une nouvelle présentatrice qui arrive, c’est aussi en plein pendant la pandémie que le show doit assurer. Découvrez donc les propos de Marianne James quant à son entente avec Karine Le Marchand.

La France a un incroyable talent revient sur M6

La France a un incroyable talent permet à des talents extrêmement larges et divers de s’exprimer. Le public découvre ainsi des artistes en tout genre. Le jury est composé de quatre personnes qui ont toutes des affinités différentes avec les shows présentés par les talents. Ils sont tous des professionnels du spectacle. Sugar Sammy, Hélène Ségara, Éric Antoine et Marianne James. Ainsi, Marianne James rappelle à juste titre que lors de la dixième saison, l’arrivée d’Hélène Ségara avait suscité les mêmes interrogations. En effet, le fort caractère de l’actrice et musicienne supposait pour les fans qu’elle ne puisse pas s’entendre avec ses collègues féminines. Aussi, c’est pout cette raison que les doutes refont surface quant à l’arrivée de Karine Le Marchand pour présenter le show.

Mais Marianne James va donc couper court aux rumeurs et aux inquiétudes. L’artiste va raconter aux journalistes de TV Mag qu’elle s’est très bien entendue avec Karine Le Marchand. Et cette dernière dira même qu’elle s’est sentie très bien accueillie dans La France a un incroyable talent. Marianne James dira même que la nouvelle présentatrice et elle sont devenues des amies au fil des tournages.

Une ambiance chaleureuse et solidaire

La présentatrice de L’amour est dans le pré ne sera pas moins sympathique envers ses collègues. Concernant les femmes du jury, elle a été heureuse de voir qu’elles se serraient les coudes. Mieux encore, qu’elle était acceptée comme une sœur auprès de Marianne James et d’Hélène Ségara. Et les membres masculins du jury ne sont pas en reste. Car les qualités professionnelles de Karine Le Marchand sont indéniables pour les jurées de La France a un incroyable talent.

La première de la saison 15 de La France a un incroyable talent été diffusée le 20 octobre dernier. Un premier épisode pour une nouvelle saison qui s’annonce grandiose. De grands moments d’émotions attendent les fans. Et ce ne sera donc pas à cause d’une mésentente entre les membres du jury et la présentatrice. Le public de l’émission a de quoi s’en réjouir.