La France a un incroyable talent : Rempli d’émotions, Eric Antoine au bord des larmes en évoquant ses enfants

Le juré de “La France a un incroyable talent” a été très ému par le chorégraphie d’un papa avec sa fille. Un beau moment de tendresse. Explications.

L’anecdote surprenante d’Eric Antoine sur sa taille

Eric Antoine est-il le plus grand magicien du monde ? La question peut se poser puisqu’il mesure actuellement 2m04. Mais récemment, l’humoriste a expliqué avoir perdu quelques centimètres par rapport à il y a quelques années : “Avant je mesurais 2,01 mètres auxquels il fallait ajouter 6 centimètres d’érection capillaire. J’ai perdu beaucoup de cheveux, en longueur et en épaisseur, c’est l’âge que voulez-vous. Je reste un fraudeur et un escroc, mais je ne peux plus tricher autant, désormais je n’ai plus que 3 centimètres d’érection capillaire”.

La France a un incroyable talent : Eric Antoine révèle une surprenante anecdote liée à sa taillehttps://t.co/rfjSULf6TP pic.twitter.com/E2OoGz40QU — Non Stop People (@NonStopPeople) October 27, 2020

Si aujourd’hui, il prend avec humour sa taille, tout n’a pas toujours été facile pour Eric Antoine. En effet, l’humoriste a été extrêmement complexé par sa taille lorsqu’il était adolescent. D’ailleurs, il a également dû rester au lit à cause d’une violente crise de croissance : “Pendant deux ans, par intermittence, j’étais obligé de rester allongé. J’ai grandi de 20 centimètres : décalcification osseuse, étirement des muscles… C’est très doulou­reux, mais j’ai utilisé ce prétexte pour rester bouquiner au lit” confiait-il notamment il y a quelques années dans une interview pour nos confères de Voici.

Eric Antoine en larmes lorsqu’il évoque ses enfants

La nouvelle saison de “La France a un incroyable talent” a débutée il y a quelques semaines. Si tout se passe bien pour le moment, tout n’a pas été aussi simple que ça. En effet, Eric Antoine qui a été testé positif à la Covid-19. Un moment difficile pour l’humoriste : “J’en rigole aujourd’hui, mais j’étais tellement triste. J’ai appris que j’étais positif en pleine séance photo, juste avant les auditions. J’avais les larmes qui coulaient. J’ai pensé à tous les artistes qui font des centaines de kilomètres pour être là” explique-t-il notamment. Heureusement, il a pu réintégrer l’équipe des jurés rapidement, aux côtés d’Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.

Ce soir on continue les auditions de DINGUE de @LFAUIT à 21h05 sur @M6 les copains !!!! 🤘🏼🤘🏼🤘🏼#LFAUIT pic.twitter.com/QSrQUyn2eq — Eric Antoine (@eric_antoine) October 27, 2020

Depuis le début des auditions, les jurés ont pu assister à des numéros plus fous les uns que les autres. D’ailleurs, il y en a un qui a totalement bouleversé Eric Antoine. En effet, un papa s’est présenté sur la scène avec sa fille et a fait rêver tout le monde avec une belle chorégraphie. A la fin, le magicien n’a pu retenir ses larmes : “C’est dur d’être un artiste parce qu’on est souvent loin de ses enfants quand on part en tournée. Je suis très ému parce que mes enfants me manquent beaucoup”. Une belle réaction pleine de sincérité.