La France a un incroyable talent truquée ? Karine Le Marchand répond aux accusations

Dimanche 8 novembre, une internaute a violemment pris à partie Karine Le Marchand lors d’une séance de discussion sur Instagram. L’animatrice a aussi sec remis à sa place l’accusatrice qui démontait l’émission de M6 La France a un incroyable talent.

Dimanche 8 novembre, Karine Le Marchand avait donné rendez-vous à tous les fans de l’Amour est dans le pré. La quinzième saison bat son plein mais confinement oblige, l’animatrice a voulu mettre du baume au cœur aux téléspectateurs coincés chez eux. Elle a donc relancé les sessions de “Live Love”, qui permettent aux internautes de se rencontrer mais aussi de discuter avec la maman d’Alya.

La marieuse d’agriculteur pensait papoter de tout sauf de son autre émission-phare sur M6, La France a un incroyable talent. Une internaute s’est en effet immiscée dans la conversation pour fustiger ce programme de divertissement.

“Nulle dans La France a un incroyable talent“, a-t-elle lâché dans le flot de commentaires qui défilaient. Il n’a pas échappé à Karine Le Marchand. La belle quinquagénaire a aussitôt rebondi pour mettre les points sur les “i”.

Les autres participants ont d’abord moqué la détractrice pour son manque de connaissance de la langue française : son texte était truffé de fautes d’orthographes ! A son tour, Karine Le Marchand est montée au créneau.

“Tout est scénarisé, les rires, les larmes etc…”

Si la présentatrice vedette de M6 n’a pas eu d’autre choix que de réagir, c’est parce qu’une autre internaute s’est mise à l’attaque : “C’est l’émission qui est nulle. Tout est scénarisé, les rires, les larmes etc… Avoir fait gagner Jean-Baptiste Guégan était prévisible. Le copinage, le copinage !”, l’a-t-elle fustigé. Karine Le Marchand n’a pas mis beaucoup de temps à répondre de ces graves accusations.

“Ce que vous dites est archi faux“, s’est-elle défendue. Mais son interlocutrice ne voulait rien entendre. Visiblement, elle ne voulait pas discuter mais seulement casser l’ambiance : “Mais bien sûr, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous ne direz pas le contraire, je ne regarde plus l’émission”, s’est-elle moqué avant de conclure, plus positive : “Je vous aime et je vous suis dans L’Amour est dans le pré“.

Un programme sous le feu des critiques

La France a un incroyable talent continue donc d’essuyer des commentaires peu flatteurs. Mercredi 21 octobre, c’était Gilles Verdez qui s’en prenait vertement à l’émission sur le plateau de TPMP. Le chroniqueur n’y allait pas par quatre chemins. D’après lui, « tout est faux ». Le complice de Cyril Hanouna a ainsi avancé que « Les jurés ont une oreillette. Et avant chaque numéro, on leur dit ‘ça va être exceptionnel’. On les influence. On leur dit en gros, ‘Votez oui’. » Jusque là, rien de surprenant : sur un plateau de télévision, il n’est pas rare que les présentateurs ou les journalistes portent des oreillettes.

Mais il y a un détail qui n’aurait pas du tout plu au passionné de football. Gilles Verdez reproche à une candidate d’avoir reproduit un numéro déjà présenté à un concours en Italie. « Ce numéro qu’on nous présente comme original, une autre artiste l’a fait en 2013 dans un autre concours » s’exclamait-il mercredi 20 octobre 2020. La faute à la production ? L’histoire ne le dit pas.