La France a un incroyable talent truquée? Karine Le Marchand répond aux accusations et met les points sur les I

Une abonnée de l’animatrice Karine Le Marchand accuse la production de “La France a un incroyable talent” de trucage…

Karine Le Marchand à repris les lives sur Instagram, confinement oblige ! Et bien sure, quoi de mieux que son sujet de prédilection … l’amour ? Pour agrémenter ces directs, un sujet qu’elle affectionne tout particulièrement et qu’on lui connaît bien dans l’émission «l’Amour est dans le pré».

Via ses lives, l’animatrice met en lien des inconnus parmi ses abonnés et les curieux qui passent par là et leur permettent de rencontrer l’amour.

Ses abonnés sont d’ailleurs plutôt contents de cette initiative et n’hésitent pas à lui dire. La vedette de l’amour est dans le pré reçoit d’ailleurs beaucoup de compliments à cet effet et concernant cette superbe initiative mais les détracteurs n’hésitent pas non plus à l’attaquer de toutes parts.

Concernant La France a un incroyable talent, émission que l’animatrice présente chaque semaine sur M6, l’un d’entre eux n’a pas hésité à l’attaquer.

C’est l’émission qui est nulle. Tout est scénarisé, les rires, les larmes etc… Avoir fait gagner Jean-Baptiste Guégan était prévisible. Le copinage, le copinage !”, a poursuivi une autre des abonnées de Karine Le Marchand.

La célèbre présentatrice, très agacée a donc rétorqué : “Ce que vous dites est archi faux ».

“Mais bien sûr, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous ne direz pas le contraire, je ne regarde plus l’émission”, a renvoyé l’internaute en question, qui souhaitait assurément avoir le dernier mot.

À 52 ans, Karine Le Marchand a aussi beaucoup fait réagir sur la toile concernant son décolleté dans l’émission la France a un incroyable talent.

C’était le tour de Pierre, 32 ans, de présenter son numéro : il arborait un physique très impressionnant. Ses énormes bras font preuve d’une force herculéenne.

Il a montré au jury qu’il pouvait soulever une machine à laver, un réfrigérateur, une boule d’Atlas, mais aussi un jeune homme et un énorme pneu. Enfin il a souhaité soulever Karine Le Marchand, ce qui nous a offert une vue imprenable sur son décolleté plongeant !

« T’avais des seins magnifiques ! » « Waouh ! Karine s’est envoyée en l’air, en live, sur Incroyable Talent ! » on t collent respectivement Marianne James et Eric Antoine.

Mais de leur côté, les internautes se sont lâchés sur la toile concernant l’ex de Joey Starr et de Lilan Thuram :

« Karine le Marchand qui demande à un strongman de la soulever ?! » ou encore Karine Lemarchand elle me fait trop rire ; je fais grave les mêmes commentaires qu’elle au quotidien pour tout et n’importe quoi #LFAUIT“, « @M6 faut que vous calmiez le slip de @karinelemarchan ça va pas ma chéwie, un mec dit la moitié de ce qu’elle dit c taule direct #LFAUIT #chaudduslip“, « il soulève Karine et lui fait un push up en même temps #LFAUIT“ peut-on encore lire.

Il faut dire qu’à 52 ans, la belle affiche un physique de rêve !