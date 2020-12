“La France a un incroyable talent”: une candidate “super maltraitée” balance fort sur les coulisses de l’émission!

La nouvelle chroniqueuse de « TPMP”, Satine, a révélé, ce mercredi 2 décembre, chez Cyril Hanouna, avoir tenté sa chance dans “La France a un incroyable talent” aux côtés de sa maman. Elle ne garde pas de très bons souvenirs de cette aventure !

LD People revient sur cet événement.

Le 19 novembre dernier, lors de son passage sur le plateau de TPMP, Satine avait révélé le harcèlement scolaire qu’elle avait subi après sa participation à The Voice Kids.

Puis, elle a reçu une belle proposition de la part de Cyril Hanouna, il souhaitait lui faire faire des essais en tant que chroniqueuse.

Et Baba a tenu sa parole, puisque l’adolescente de 16 ans est revenue dans Touche pas à mon poste ce mercredi 2 décembre, afin de commenter l’actualité aux côtés des autres chroniqueurs phares : Jean-Michel Maire, Kelly Vedovelli et toute la bande de joyeux lurons la France a un incroyable talent.

Et le toute nouvelle recrue a démontré rapidement qu’elle était un excellent élément pour le talk de C8.

Elle a notamment rapporté des événement peu glorieux qui se seraient déroulés dans les coulisses d’une émission phare diffusée sur M6.

Satine a tenté sa chance dans La France a un incroyable talent, accompagnée de sa maman qui est “chanteuse depuis 30 ans » et elle raconte que rien de s’est alors déroulé comme convenu : “Personnellement, j’y ai participé il y a trois-quatre ans avec ma mère. Sincèrement, on a vraiment été mal traitées. On a été dans des conditions minables, a-t-elle assuré ce 2 décembre sur C8. On a attendu de 8h du matin jusqu’à 20h, on est passées super tard. On n’a pas eu de bouffe le midi, rien du tout. Il faisait super froid, on était tous entassés dans une salle”, a-t-elle affirmé, laissant Cyril Hanouna pantois …et les rédacteurs de LD People aussi …

Elle auraient ensuite été vulgairement “jetée sur scène” et Gilbert Rozon aurait fait une réflexion qui avait poussé son duo à tout plaquer :

“Ma mère a fait du chant pendant 30 ans, sur scène de la France a un incroyable talent. Elle est passée sur scène avec moi. Gilbert Rozon a osé dire que ma mère n’était pas chanteuse professionnelle selon lui, et qu’elle devrait plutôt se faire virer de l’émission, et me garder seulement moi. Il a dit ça devant tout le monde. On a trouvé ça inadmissible.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LFAUIT 🌟 (@incroyabletalent_off)

Par ailleurs l’ex-candidate de la France a un incroyable talent avait aussi été harcelée durant son passage dans l’émission : »Ça a commencé par des petites remarques, puis les remarques sont devenues plus blessantes (…) On me poussait, on me faisait tomber, on me mettait des claques, des coups de poing. Au bout du troisième coup, on s’est dit que ce n’était vraiment pas normal (…) C’est allé trop loin. Je me suis dit : ‘Ils vont me tuer’, racontait l’adolescente de 16 ans. Le pire, c’est le coup-de-poing, que j’ai réussi à esquiver, parce que vraiment, ce n’était pas possible. J’ai eu tellement peur.” Elle ajoutait : “Il y a une telle pression, une telle médiatisation sur les épaules d’un gamin de 6 ans. Quand tu fais une émission et que tu vas à l’école, les gamins n’ont pas le temps de prendre du recul. Donc, tu t’en prends plein la gueule ».

Cette ex-candidate de The Voice Kids, elle est devenue Youtubeuse depuis quelques années et a même fait les premières parties de Gims et de Big Flo et Oli, depuis.