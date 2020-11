La Grande Rassrah: Croyant que son micro était Off, Jean-Michel Maire fait fait une déclaration très gênante, (Scandale)

Ce jeudi 12 novembre, dans “La grande rassrah en live“, Cyril Hanouna a fait une surprise à Jean-Michel Maire. Malheureusement, ce dernier a fait une déclaration en off qui a mis le piège en péril. Explications.

Jean-Michel Maire retrouve une vieille connaissance de 2002

Dans son émission “La grande rassrah“, Cyril Hanouna a souhaité faire une surprise à Jean-Michel Maire. En effet, il y a près de 18 ans, le chroniqueur avait vécu un vol en avion torride lors d’une liaison Dakar-Paris. Une nuit d’amour qui aurait eu pour conséquence, un jet de tomate le lendemain. L’animateur a donc décidé de faire venir trois jeunes femmes sur le plateau de son émission, et leur a demandé de rejouer la fameuse scène du jeté de jus de tomate. L’ancien journaliste pour le Figaro devait ensuite retrouver laquelle d’entre elles était sa fameuse conquête d’il y a 18ans.

VIDEO Jean-Michel Maire retrouve une ex dans la Grande Rassrah : un détail dérange les téléspectateurs https://t.co/tph8WXkAvv pic.twitter.com/86cU6EgJeK — Voici (@voici) November 13, 2020

Malheureusement, Jean-Michel Maire n’a pas réussi à la reconnaître. Cyril Hanouna a alors expliqué que c’était une certaine “Awa” qui était sa conquête de l’époque. Vexée de ne pas être reconnue, la principale intéressée, a fait savoir au chroniqueur qu’elle aimerait beaucoup discuter avec lui, pour se remémorer le bon vieux temps. Ce dernier l’a alors accompagné dans les coulisses où tout ne se serait pas passé comme prévu. Une discussion entre eux devait rester secret.

Jean-Michel Maire en dit trop en off

Pensant le sujet terminé, Cyril Hanouna a commencé à s’adresser à Valérie Bénaïm. Mais, alors que son micro n’était pas éteint, on entend Jean-Michel Maire en off dire à Awa : “Je joue bien la comédie“. Un détail qui n’a pas échappé aux téléspectateurs, qui n’ont pas mis longtemps avant de réagir sur les réseaux sociaux : “Je connais des techniciens du son qui vont se faire virer pour ne pas avoir enlevé le micro”, “C’était du fake !”, “Comme si on y avait cru…”, “On a tout entendu !” pouvait-on notamment lire dans les commentaires sur Twitter.

🚨 La Grande Rassrah : pensant que son micro est éteint, Jean-Michel Maire fait une révélation gênante en direct… Les fans de l’émission crient au scandale https://t.co/wctDYBbuee pic.twitter.com/uO9Q9pcQRw — Public Mag (@InsidePublic) November 13, 2020

Après ce petit moment de flottement, Cyril Hanouna a du s’expliquer, voulant éviter plus que tout un bad buzz :“On l’a entendu dire à Awa ‘Je joue bien la comédie’, il est persuadé que c’est une vanne et que c’est pas la bonne personne, mais je vous le jure, c’est vraiment la personne qui était avec lui dans l’avion, mais il n’a pas compris, c’est la vraie personne !”. Une explication qui ne satisfera pas tout le monde, mais qui a le mérite d’exister.