La journaliste Mireille Dumas se confie sur sa vie de mère et son désir de ne pas avoir d’enfant !

La journaliste Mireille Dumas était l’invitée du podcast « Femmes de télé » de Télé-Loisirs du vendredi 4 février 2022. À cette occasion, elle révèle pourquoi elle n’a jamais voulu connaître les joies de la maternité.

Ce n’est pas la première fois que chacun a ses propres idées sur l’avenir. Que ce soit dans le domaine du mariage, sur le nombre d’enfants ou être amoureux. Par exemple Nabilla Vergara a officiellement annoncé sa deuxième grossesse, il y a peu. Mireille Dumas, quant à elle, ne souhaite pas que cela lui arrive, bien qu’elle soit amoureuse de son mari Dominique Colonna depuis 40 ans.

Noces d’émeraude du couple Mireille Dumas et Dominique Colonna : toujours pas d’enfant

Bien qu’ils soient ensemble depuis 40 ans, le couple n’a jamais franchi le pas de la paternité. La journaliste de 68 ans a révélé, lors de son passage dans le podcast Femmes de télé de Télé-Loisirs, le vendredi 4 février 2022, qu’elle et son bon compagnon ont fait tout cela volontairement.

« Je ne me suis pas tant justifiée là-dessus. Je sais que cela a posé des problèmes à certaines femmes qui m’ont souvent dit qu’elles avaient dû se justifier aux yeux de la société. Je n’ai jamais ressenti ça. J’ai répondu que je n’avais pas eu de désir d’enfant. Je n’ai jamais eu le sentiment ni j’ai ressenti que des personnes me demandaient de me justifier pour ça, jamais. En revanche, je sais que certaines femmes qui n’ont pas eu d’enfants en ont souffert d’avoir à se justifier », explique-t-elle d’abord.

Pour Mireille Dumas, il était clair depuis longtemps qu’elle ne voulait pas fonder une famille. C’est ce qu’elle a tenté d’expliquer. « C’était un non désir d’enfant et c’est totalement assumé. Je n’ai jamais ressenti ce désir d’enfanter, de porter mon enfant. Jamais ». Pourtant, elle a eu un enfant dans sa vie, le fils de son mari. Ils ont donc accordé toute leur attention à cet enfant.

On peut être mère sans aucun lien de sang

Lorsqu’on aborde avec Mireille Dumas sa relation avec le fils de son époux, elle déclare : « J’ai aimé cet enfant comme si c’était le mien. Pour moi les liens du sang ça ne veut rien dire, je mets les liens du cœur au dessus des liens du sang. Ce qui est important, c’est l’amour. Je n’avais pas besoin d’avoir un prolongement. Je travaillais beaucoup aussi. Il y avait beaucoup de créativité. Et après je me suis dit que pour avoir un enfant, il faut s’en occuper. Ne pas s’en occuper, cela n’a aucun sens ».

En résumé, la journaliste a prouvé qu’il est possible de devenir heureux dans sa vie professionnelle et personnelle sans respecter les clichés sur l’avenir des femmes. La femme de Dominique Colonna vit très bien sans être mère, et a une bonne vie personnelle et professionnelle. Un message positif qui vient rassurer les femmes dans des situations comme la sienne.

Rappelons qu’en plus de ses 40 ans d’amour avec son mari, elle fête également ses 40 ans à la télévision.