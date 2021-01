La Lettre : Quand Sophie Davant complimente Dadju, elle parle de viagra

Une fois de plus, Sophie Davant était très heureuse d’assurer la présentation de l’émission La Lettre. En effet, ce concept diffusé sur France 2 connaît un grand succès depuis sa première diffusion. Samedi dernier, l’animatrice était d’ailleurs comblée avec un véritable parterre de stars présentes que le plateau. Mais l’animatrice a été l’auteure d’une remarque très singulière. Ainsi, elle n’a pas hésité à évoquer en direct la petite pilule bleue qui fait tant parler d’elle depuis plusieurs années. LD People vous explique pourquoi Sophie Davant a parlé de Viagra face au chanteur Dadju !

Sophie Davant : un compliment étonnant à Dadju

La Lettre Un programme très suivi

Sophie Davant est l’une des présentatrices les plus emblématiques de France Télévisions. Ainsi, elle assure quotidiennement la présentation d’Affaire conclue chaque après-midi sur la deuxième chaîne. Mais depuis quelque temps, elle est également à la tête de La Lettre. Une émission qui ne manque pas de moments d’émotions. Lors de cette dernière diffusion ce samedi 16 janvier, les téléspectateurs ont donc pu découvrir ses invités du jour. Ainsi, Patrick Fiori avait décidé de mettre à l’honneur une infirmière. Alors que Patrick Bruel souhaiter lui rendre hommage à une éducatrice.

Mais le grand moment de la soirée est venu de la participation de Dadju. Visiblement très fan du programme, l’artiste ne cachait d’ailleurs pas sa joie de se joindre au programme, ” J’ai décidé de participer à La Lettre car c’est une émission que j’aime beaucoup “. Dès lors, le frère de Gims s’est intéressé au cas d’une sage-femme connaissant de réels problèmes. LD people vous explique comment Sophie Davant a véritablement surpris le chanteur….

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

” C’est mieux que des traitements hormonaux “

Sophie Davant était très heureuse de recevoir ses invités. Mais fidèle à son habitude, elle n’a pas pu s’empêcher de sortir une petite phrase qui a fait son effet. Aussi, Dadju a semblé très surpris par sa remarque. Au point de connaître un véritable moment de gêne. LD People revient donc sur le déroulement des événements ! Le rappeur voulait mettre à l’honneur une sage-femme. En effet, celle qui donne la vie régulièrement n’avait pas le bonheur d’avoir des enfants. Pourtant, la chance a tourné. Quelques jours après avoir reçu l’album de Dadju en cadeau, elle a en effet appris la bonne nouvelle. Après beaucoup d’attente, elle était finalement enceinte. La jeune femme a donc pris cela pour un véritable cadeau du ciel. Et Laurianne a associé son bonheur au titre de l’artiste.

Dadju avec donc décidé dans La Lettre de revenir sur cette histoire. De son côté, Sophie Davant a donc fait le lien de cause à effet. Et pour elle, Dadju pourrait avoir des vertus miraculeuses. “ Bah dis donc, c’est mieux que des traitements hormonaux, votre chanson ou certaines pilules bleues “. La remarque de l’animatrice est donc loin d’être passé inaperçue. Le rappeur a d’ailleurs véritablement semblé déstabilisé par cette intervention plus que surprenante. En tout cas, la séquence aura eu le mérite de faire sourire les téléspectateurs. Car comme cela lui arrive régulièrement, Sophie Davant est capable d’avoir toujours le mot pour rire. Et surtout de susciter un grand nombre de réactions auprès de ses fans ….