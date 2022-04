La marque New Balance lance une réédition de ces baskets vintages mythiques !

Si on peut dire que la marque New Balance a pu souffrir d’un très gros déficit de notoriété ces dernières années, il se trouve que la marque américaine a pu clairement se différencier récemment en éditant de nouveau une paire de baskets assez mythique que les plus grands fans vont adorer. En effet, c’est pendant les années 90 notamment que la marque a pu faire parler d’elle et connaître un succès impressionnant. Alors que par la suite, et notamment dans les années 2000, la marque a pu souffrir d’un très gros déficit de notoriété aux États-Unis mais aussi partout ailleurs dans le monde, elle a pu réussir à redorer son image depuis quelques semaines…

Un retour en force de la marque New Balance

En effet, cela n’aura échappé à personne : les plus grands fans de mode, et notamment de sneakers, ne cessent d’entendre parler de cette grande marque américaine qui fait beaucoup de bruit. A l’heure où on peut voir certaines marques comme Nike avoir du mal à rivaliser avec Adidas ou des marques comme New Balance, on peut dire que cela risque de leur faire encore bien plus de mal que ce que l’on imagine.

En effet, alors que la marque New Balance ne cesse de mettre en vente de nouveaux modèles de chaussures, elle a aussi pu décider de se lancer dans la réédition d’une toute nouvelle paire de baskets qui va faire beaucoup de bruit.

Si les plus novices dans le monde des sneakers ne connaîtront pas vraiment ce modèle, on peut dire que les véritables « sneaker heads » risquent clairement d’apprécier cette superbe paire de New Balance, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, New Balance tente de redorer son image, et cela va probablement marcher si on en croit les tous premiers chiffres de vente en France et dans le monde…

Les baskets New Balance P550 sont de retour et vont faire du bruit !

Modèle de basket iconique en 1989, ce n’est que par la suite que l’on a pu voir en France par la suite bon nombre de sportifs et de particuliers s’adonner aux joies des sneakers avec ce modèle assez populaire. En effet, la New Balance P550 est particulièrement appréciée par les amateurs de chaussures, et notamment par Teddy Santis, le directeur artistique de la marque qui a pu reprendre ce modèle assez incroyable.

Vendues autour de 140 euros, on peut dire toutefois que ces baskets ne seront pas tout à fait accessibles à tout le monde. Bien que certaines grandes stars comme Elsa Hosk ou encore Hailey Bieber ont pu clairement populariser la réédition de ce modèle, force est de constater que cela risque de provoquer des ruptures de stocks dans les semaines à venir…

Une paire de chaussures pour tous les styles !

Tout comme d’autres modèles de sneakers iconiques comme la fameuse Air Force One chez Nike, ou encore les Stan Smith chez Adidas, il se trouve que cette paire de chaussures de New Balance s’adapte à tous les styles de vie.

Ainsi, que ce soit avec un style casual ou encore beaucoup plus chic, on peut dire clairement que ces chaussures de la marque New Balance peuvent s’associer à toutes les situations possibles. Il serait dommage de ne pas en profiter pendant qu’il en est encore temps, d’autant plus que la marque pourrait bien décider de ne pas la rééditer par la suite…