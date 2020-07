La mode après 50 ans: 5 erreurs à ne pas faire, qui peuvent vous faire paraître plus grosse !

La mode : IL n’y a pas de recette en matière de mode, chaque femme a son propre style. Mais certains vêtement que vous allez choisir ne seront pas assortis à votre morphologie, et vont vous rendre plus ronde encore. Quelles sont les cinq erreurs que vous devez absolument éviter après 50 ans.

Pour les femmes, le choix de la tenue est toujours très important. Prendre son temps est donc primordial afin de bien réfléchir au moment d’effectuer des achats de vêtements.cinq erreurs de style qui vont vous faire paraître plus ronde, quelles sont-elles ?

La mode

LA TAILLE

À partir de 50 ans, les femmes qui ne se sentent pas à l’aise à cause des bourrelets vont vers des vêtements trop grands ou trop petits afin de les cacher, ce qui rend leur silhouette plus ample ou marque davantage leurs courbes et est une grossière erreur.

Evitez aussi les looks trop stricts type tailleurs car ils vieillissent … préférez les jeans ou Chino aux jupes droites.

Les pantalons large du style palazzo sont très élégants et mettent en avant la silhouette si vous les portez avec des talons. Le haut peut être une blouse ou un tee-shirt, mais s’il est trop long rentrez-le à l’intérieur de votre pantalon.

LES COULEURS

Lorsque l’on a trop de rondeurs il ne faut pas choisir des couleurs trop pastels, car cela fait ressortir les courbes. Aussi, s’habiller tout en noir donne à la silhouette une image imparfaite. Et le noir durcit aussi les traits. En nuance le bleu marine sera beaucoup plus doux pour le teint.

LES MOTIFS

On bannit les rayures horizontales et les imprimés, absolument pas conseillés car ils grossissent la taille et alourdissent la silhouette surtout au niveau de la partie inférieure du corps.

LES COLS

Les cols ne doivent absolument pas être négligés : il faut à tout prix éviter de porter des hauts boutonnés jusqu’au cou, ainsi que des cols ronds ou de cols roulés, car cela renforce le bourrelet au niveau du coup.

LA LONGUEUR

Certaines femmes adorent porter des robes ou des jupes très longues pour se sentir à l’aise et bien se couvrir les jambes, mais cette erreur de style élargira votre taille.

LES STYLES DE VÊTEMENTS CONSEILLÉS

Mais dans ces imperfections, de nombreuses solutions s’offrent à vous. Il faut porter des vêtements appropriés à votre taille et éviter ces cinq erreurs. La mode ne s’adresse pas forcément aux jeunes générations.

Vous avez beaucoup de choix quant aux vêtements, comme les robes portefeuille confortable et chic à la foi, avec un décolleté en V, la jupe droite, le pantalon 7/8 …

Les combinaisons pantalon et le bermuda permettent de reste à la mode et élégante, ce sont les styles de vêtements chics qui vont avec toutes les morphologies.

MAQUILLAGE après 50 ans

Par ailleurs, à part les erreurs à éviter en terme de mode, le maquillage permet de sublimer votre apparence aussi. Certaines astuces de maquillage après 50 ans permettent de dissimuler les rides.