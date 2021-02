La photo de Ruby, la fille de Carla Moreau, choque les internautes

Bien connue pour sa participation dans la télé-réalité de la chaîne W9 depuis 2016, la marseillaise Carla Moreau est devenue une influenceuse célèbre. Elle, ainsi que ses amis de l’émission dispose d’une très grande communauté sur les réseaux sociaux. En couple avec Kevin Guedj, Carla Moreau a accouché de la petite Ruby Guedj le 1er octobre 2019. Un événement que les deux parents chérissent et qu’ils démontrent au monde entier.

Son parcours

En 2016, quand Carla Moreau était encore une simple coiffeuse à Marseille, elle décide de s’inscrire à « Les Marseillais : South Africa ». Ce serait pour elle le début d’une nouvelle vie. En effet, elle est toujours appeler par la production pour participer à chaque nouvelle saison. Cette émission lui a permis de tisser des liens d’amitié avec d’autres marseillaises comme Maeva, Manon et Montaine. Mais elle n’en reste pas là, Carla reçoit également d’autres propositions pour les tournages de Moundir et Apprentis aventuriers.

En parallèle, la candidate lance « les blablas de Carla » sur Youtube en 2017. Puis elle reprend son métier initial en ouvrant son salon de beauté en 2018, qu’elle a nommé Mon caprice 2.0. Mais encore, Carla Moreau sort le livre My happy book. Elle est devenue une star épanouie en quelques années. Elle a connu des hauts et des bas, côté cœur pour qu’aujourd’hui elle ait faite une enfant avec Kevin Guedj, lui aussi participant dans l’émission Les Marseillais.

Les Marseillais et Carla Moreau

Qui en France ne connait pas Les Marseillais ? C’est une célèbre télé-réalité qui consiste à expérimenter des petits boulots de tous les domaines, au quatre coin du monde. Ils sont très diversifiés comme être serveur, femme de ménage, concierge,… Une douzaine de candidats participent à chaque saison. Comme dans toute communauté, la télé-réalité dans laquelle participe Carla Moreau n’est pas toujours une partie de plaisir, il y a souvent des différends et des conflits.

En manque de leur Ruby, Carla et Kevin ne manquent pas de diffuser fréquemment des photos d’eux aux côtés d’elle. Pas plus tard qu’au 26 janvier, le papa a posté un message d’amour destiné à sa fille. Le lendemain, c’est au tour de Carla Moreau de diffuser un cliché de sa fille avec comme légende « Le meilleur rôle d’une femme, être maman ». Une déclaration innocente et pleine d’amour mais qui a choquée pas mal d’internautes.

En effet, en tant que personne célèbre et influenceuse, Carla Moreau ne devrait pas continuer à poster de tels propos. Cela influencerait les filles qui la suivent à n’être « qu’une mère » dans la société. Pourtant, les femmes tiennent d’autres rôles importants à part cela. D’autres de dire que le meilleur rôle d’une femme c’est d’être soi-même et non d’être maman. D’un autre point de vue, c’est un sujet à débattre. Incontestablement, il y a celles qui n’ont pas l’envie ou la chance d’être mère.