La première carte de voeux de Meghan et du prince Harry avec Archie

Alors que tout le monde attendait la publication des voeux sur le compte Instagram du couple, c'est finalement sur Twitter qu'elle est apparue.

C’est dans la soirée du lundi 23 décembre qu’une adorable carte de voeux a été publiée par le prince Harry, Meghan et bébé Archie. Mais alors qu’Instagram était censé être choisi comme à l’accoutumée, c’est finalement le compte Twitter du Queen’s Commonwealth Trust qui l’a hebergée avec ces mots : “Nous voulions simplement partager la plus mignonne des cartes de Noël, de la part de notre président et de notre vice-présidente, le duc et la duchesse de Sussex. Très joyeux Noël à tous !”.

Pourquoi le choix de ce compte Twitter ?

Le Queen’s Commonwealth Trust est l’organisme caritatif de la couronne d’Angleterre en faveur des populations sensibles du Commonwealth. Meghan et Harry en assurant le patronage comme président et vice-président, il semblait assez naturel que leurs voeux y soient relayés par ce biais. Sur ce GIF, on peut voir Archie en premier plan, ses parents souriant en second plan devant un sapin. Une animation simple, accompagnée de mots qui le sont tout autant : “Joyeux Noël, et bonne année. De notre famille à la vôtre”.

Des fêtes passées au Canada

Il y a quelques jours, un porte-parole du couple avait indiqué que le Canada avait été choisi à l’occasion des fêtes de fin d’année : “Cette décision de se rendre au Canada reflète l’importance de ce pays du Commonwealth pour chacun d’eux. Le duc de Sussex se rend fréquemment au Canada depuis de nombreuses années et la duchesse y a habité sept ans avant de devenir un membre de la famille royale”, nous rappelle Paris Match. D’ailleurs, le Premier ministre Justin Trudeau n’avait pas manqué de saluer leur arrivée sur Twitter : “Au Prince Harry, à Meghan et à Archie : nous vous souhaitons un séjour plaisant et paisible au Canada. Vous êtes entre amis ici, et vous êtes toujours les bienvenus”.