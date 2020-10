La première dame en danger? Brigitte Macron serait malade... On vous dit tout!

Brigitte Macron: L’épouse du président Emmanuel Macron, doit-elle faire face à la maladie ? Une annonce faite par l’entourage de la première dame de France semble en tout cas indiquer que Brigitte Macron a été en relation avec une personne diagnostiquée positive à la covid-19. En effet, l’Agence France-Presse a reçu une dépêche le lundi 19 octobre annonçant que Brigitte Macron a été placée à l’isolement.

Malgré les précautions prises par la première dame de France, il semblerait qu’elle a été en relation avec une personne porteuse du virus. Si à chacune de ses sorties, Brigitte Macron portait néanmoins un masque et respectait les gestes barrières, toutes ces mesures n’aurons peut-être pas suffi. L’épouse du président a, en tout cas, été déclarée “ cas contact “. Brigitte Macron se voit ainsi contrainte d’être privée de toute relation sociale durant une semaine. Durant cette période, elle sera probablement testée afin de découvrir si elle a été réellement contaminée. Une déclaration officielle a d’ailleurs été communiquée à ce sujet ” Brigitte Macron a été en contact le jeudi 15 octobre avec une personne déclarée positive à la covid-19 ce lundi 19 octobre et présentant des symptômes de la maladie. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, elle observera une période d’isolement de sept jours. Brigitte Macron ne présente à ce jour aucun symptôme de la maladie “ précise cette annonce.

Brigitte Macron

Le statut de Brigitte Macron ne l’empêche donc pas de respecter les mêmes règles que toute la population française. Cette décision a évidemment eu pour but de ne pas mettre en péril sa propre santé, mais également celle de ses proches. Le cabinet de l’Élysée a bien évidemment dû penser à celle du président de la République. De plus, Brigitte Macron fait partie de la tranche de population dite à risque. Aucune précision n’a été apportée sur le lieu de cette quarantaine obligatoire. Brigitte Macron devrait certainement séjourner durant cette période dans ses appartements au cœur du palais de l’Élysée. L’intégralité de son agenda a donc été suspendue.

La première dame devait se rendre ce mercredi 21 octobre à l’hommage national rendu à Samuel Paty. Ce professeur décédé cette semaine dont la mort a suscité l’émotion auprès de la population. Mais ce déplacement est bien évidemment annulé. Comme d’ailleurs tous ses rendez-vous dans les prochains jours.

Les médecins de l’Élysée seront donc en charge de surveiller de très près tout éventuel symptôme. Après la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, l’épouse du président de la République doit, aujourd’hui, elle aussi se retirer quelques jours. Pour Emmanuel Macron, rien n’a été prévu pour l’instant comme le précise le ministre de la Santé. Olivier Véran a d’ailleurs rappelé le 17 septembre dernier dans son point presse, les recommandations en vigueur “ Quand on nous dit qu’on est qu’un contact, on reste chez soi et, 7 jours après le dernier contact avec la personne malade, on va se faire tester. Et si le test est négatif, alors, on peut sortir de la période d’isolement, avec prudence pendant encore une semaine “ a-t-il déclaré. Des précisions qui concernent également Brigitte Macron qui devrait elle aussi suivre ce même protocole sanitaire.