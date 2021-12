Même si la célèbre présentatrice de l’émission « Affaire conclue » ne s’est pas encore prononcée sur le sujet, il y a beaucoup de curieux qui aimeraient en savoir plus. Ainsi, le nom d’un journaliste revient le plus selon certaines indiscrétions.

William Leymergie, soupçonné d’être l’heureux élu

Beaucoup de rumeurs ont circulé au sujet de cette affaire depuis plusieurs semaines. Certaines annonçaient notamment Sophie Davant en couple avec le commissaire-priseur du programme de France 2 Harold Hessel. En réalité, il n’en était rien. Au contraire, il semblerait que l’ex-compagne de Pierre Sled serait en couple avec William Leymergie.

Selon le magazine people Closer, les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis plusieurs mois. Comme preuve, l’hebdomadaire a publié de sublimes clichés sur lesquels on voit Sophie et William en balade dans les rues parisiennes.

Sur ces photos, on pouvait les voir main dans la main. De telles photos qui apportent donc une certaine idée de la nature de leur relation. « Inséparables depuis plusieurs mois, la pétillante blonde et l’ancien animateur historique de Télématin, ami depuis plus de vingt-cinq ans, forment aujourd’hui un couple apaisé », a indiqué la publication du magazine.

Les dessous de cette nouvelle idylle amoureuse

Sophie Davant et William Leymergie ne sont pas des étrangers l’un pour l’autre. Au-delà d’avoir partagé de nombreux plateaux de télévision, les deux prétendus tourtereaux sont des amis de très longue date.

Dans son ouvrage « Tout ce qui nous lie », Sophie a même mentionné cette amitié en estimant avoir « eu le privilège extrêmement rare… » d’intégrer le cercle familial de William « … et de voir ses enfants grandir et ses petits-enfants naître ».

Ainsi, après le décès en 2020 de l’épouse de William, Maryline, l’animatrice d’« Affaire conclue » aurait sûrement été d’un précieux soutien. C’est à ce moment donc que leurs liens auraient pris une nouvelle tournure et qu’ils se seraient peu à peu rapprochés.

Selon Ici Paris, qui leur a même offert sa une : « Sophie et William sont un peu devenus les jeunes amoureux des lieux et l’on s’amuse de les voir tenté de rester discrets sans finalement y parvenir ». On voit donc à quel point les deux personnalités de télévision française tiennent à la discrétion de leur relation.

Des informations toujours pas confirmées par les principaux concernés

Malgré tout ce qui se dit et s’écrit, les intéressés n’ont fait aucune déclaration pour le moment.

Lors d’une interview accordée à Télé Star, Sophie Davant est encore une fois restée évasive sur le sujet. « C’est la rançon de la notoriété. Je suis flattée de susciter autant d’intérêt (…), je n’ai pas l’intention de commenter ce qui se dit », a-t-elle affirmé le 3 décembre dernier.

« Si j’ai une déclaration officielle à faire à ce sujet un jour, je le ferai. Ce n’est pas le cas pour l’instant », a-t-elle poursuivi. Même si relation il y a, les intéressés ne sont donc pas pressés pour publier quoi que ce soit et mettre fin aux nombreuses rumeurs.