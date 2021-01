La proposition (très) surprenante de Cyril Hanouna à la fille de Jean-Pierre Pernaut “elle doit trembler”

Alors que Jean-Pierre Pernaut vient tout juste de quitter son rôle de présentateur du JT de 13h sur TF1, sa fille Lou pourrait prendre rapidement la relève. Elle se voir animatrice et à la tête d’une émission télévisée dans le genre de TPMP. Cyril Hanouna, qui a eu vent du souhait de la jeune-fille, lui a fait une proposition. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il propose.

Lou Pernaut prêt à succéder à son père ?

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Pierre Pernaut a évoqué sa nouvelle vie, loin du JT de 13h sur TF1. Parmi les sujets mis sur la table, sa passation de pouvoir avec Marie-Sophie Lacarrau. Cyril Hanouna en a alors profité pour faire une révélation de taille concernant sa fille, qui pourrait bientôt prendre la relève de son père : “Il y aura peut-être une passation de pouvoir ici bientôt… avec ta fille !” déclare-t-il. Pour étayer son propos, l’animateur de C8 a dévoilé une vidéo dans laquelle la fille du journaliste confiait vouloir devenir présentatrice.

🚨 Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : ce cadeau incroyable de Cyril Hanouna à leur fille Lou https://t.co/5x3hgIG1FL pic.twitter.com/hucjpkWbnF — Public Mag (@InsidePublic) January 21, 2021

Mais pas question d’être présentatrice de JT, non, la fille de Jean-Pierre Pernaut a une idée précise sur ce qu’elle aimerait faire : “Diriger une émission comme TPMP, ça pourrait être trop cool. J’aimerais trop !”. A peine le magnéto terminé, que Cyril Hanouna fait une offre à Lou Pernaut : “Elle fait quoi vendredi ? Est-ce qu’elle veut faire les 20 premières minutes de l’émission ?”. Nathalie Marquay Pernaut, qui croit à une blague, a déclaré que sa fille ne pouvait pas être là le vendredi, puisqu’elle était à l’école.

Jean-Pierre Pernaut : Lou Pernaut bientôt animatrice de TPMP ?

Mais Cyril Hanouna, déterminé à faire venir Lou Pernaut sur son plateau, réitère sa proposition et déclare :“Je la prends au mot. Je vais lui faire faire une demi-heure de TPMP, je serais son chroniqueur… et je pense qu’on peut rigoler !”. Une déclaration qui fait plaisir à Nathalie Marquay-Pernaut et Jean-Pierre Pernaut qui se réjouit à l’idée de voir sa fille à la présentation : “Excellent, avec grand plaisir ! C’est un beau cadeau. Elle doit regarder en ce moment, parce qu’elle sait qu’on est là, elle doit trembler !”.

Evidemment, si Lou Pernaut accepte l’offre de Cyril Hanouna, elle pourra compter sur le soutien de sa maman en plateau. Une chose est sûre, le nom de Pernaut n’a pas dit son dernier mot à la télévision. Pour rappel, le couple de Jean-Pierre Pernaut a également un fils, Tom. De son côté, l’ancien présentateur du JT de 13h de TF1 est également papa d’Olivier et Julia, tous les deux nés de ses amours avec sa précédente épouse, Dominique Bonnet. A la rédaction de LD People on a hâte de voir si la jeune fille acceptera la proposition de l’animateur de C8.