La Reine Elizabeth II, une vidéo de son allocution de Noël fait polémique, les fans sont scandalisés !

Comme à son habitude, la Reine Elizabeth II d’Angleterre a livré son traditionnel discours de Noël en direct à la télévision. Pourtant, après cette intervention très attendue, une autre séquence a rapidement suscité l’indignation des téléspectateurs et des sujets britanniques. Les internautes se sont également déchaînés sur la toile pour critiquer ce procédé ” consternant “. LD People revient sur ce sujet qui crée une véritable polémique au Royaume-Uni.

Elizabeth II : un double discours

La tradition de Noël respectée

Comme chaque année, la souveraine du royaume britannique a pris la parole en cette période pour souhaiter ses vœux à la population. Lors de cette intervention devant les caméras de la BBC, Son Altesse Royale n’a pas manqué d’évoquer les sujets les plus sensibles de cette année. Aussi, elle a rendu un vibrant hommage au personnel soignant qui a été très sollicité durant cette pandémie de covid-19. La mère du prince Charles a également eu une pensée pour toutes les victimes de cette crise sanitaire en insistant sur l’importance de la solidarité durant cette période très trouble.

Mais comme il est de bon ton et de coutume, cette intervention a été jugée un peu trop lisse par certains médias. Pour preuve quelques instants après ce discours, une autre vidéo a été diffusée sur la chaîne Channel 4. D’ailleurs pour certains téléspectateurs, ils ont réellement cru que la Reine Elizabeth II entamait un nouveau monologue. Pourtant, il s’agissait bien d’une parodie ! LD People revient sur cette séquence humoristique qui fait débat outre-Manche !

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

” Dégoûtant “

En Grande-Bretagne, l’humour fait véritablement partie du patrimoine génétique de la population. Dès lors, les Anglais sont capables d’accepter un grand nombre de choses. Pourtant, cette parodie du discours royal n’a pas semblé du goût de tous les téléspectateurs. En effet, la chaîne Channel 4 a diffusé une séquence dans laquelle un double numérique d’Elizabeth II livrait un texte beaucoup moins aseptisé. Dans celui-ci, elle n’hésitait d’ailleurs pas à parler des sujets qui fâchent. Ainsi, la souveraine évoque sans le moindre complexe le départ de Harry et de Meghan Markle. Elle se dit aussi attristée de cet exil et ajoute même un commentaire des plus cinglant. ” Rares sont les choses plus blessantes que quelqu’un qui vous dit qu’il préfère la compagnie des Canadiens “.

Dans cette vidéo parodique, la Reine Elizabeth II, ou du moins sa copie conforme, parle des problèmes du prince Andrew avec la justice. Elle évoque également le cas de Boris Johnson qui a créé le buzz de cette année grâce à des sorties embarrassantes. Pourtant, toute cette séquence n’est en fait qu’un véritable fake réalisé à l’aide de la comédienne Debra Stephenson. Grâce à une technique appelée deepfake, le doute semblait donc réellement permis. D’ailleurs, certains téléspectateurs sont véritablement confus. Certains se sont évidemment rendus compte de la supercherie. Et pour eux, ce procédé est simplement ” dégoûtant “. Les critiques fusent donc en nombre pour fustiger ce genre de procédé. ” C’est consternant de traiter ainsi notre reine. Cela devrait être interdit “, ” Comment ont-ils osé ?”. De toute évidence, cette séquence n’aura pas été du goût de tout le monde. Car au Royaume-Uni, la parole royale reste nécessairement un événement d’ampleur nationale !

Disgusting, absolutely out of order. You should be ashamed of yourselves.#boycottchannel4 — Bass player (@BrexitBassist) December 24, 2020