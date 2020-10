La relation très secrète de Cyril Hanouna avec Fanny Neguesha dévoilée !

Cyril Hanouna connaît des problèmes d’audiences avec ses émissions depuis la rentrée. Mais le boss de C8 est également victime de folles rumeurs sur sa vie privée.

Il faut bien reconnaître qu’à ce sujet les articles de presse ne manquent pas. En couple durant de nombreuses années avec sa compagne Émilie, plusieurs informations laisseraient penser que les deux tourtereaux se seraient séparés il y a quelques mois. Les parents de deux enfants ne vivraient plus ensemble à ce jour. Depuis, il ne se passe pas un mois sans qu’une nouvelle liaison ne lui soit prêtée. Notamment avec certaines de ses chroniqueuses, comme Fanny Neguesha par exemple.

Cyril Hanouna

Aujourd’hui âgée de 46 ans, le célèbre animateur et producteur ne cesse de faire l’actualité dans les médias depuis de nombreuses années. Son succès a été incroyable au fil des années. Et Cyril Hanouna est aujourd’hui un visage incontournable du paysage audiovisuel français. Mais cette année 2020 semble être beaucoup plus compliquée pour lui. Malgré de nombreuses modifications apportées à ses émissions, les audiences ne sont pas au rendez-vous. La direction du groupe Canal+ propriétaire de C8 lui a donc demandé de revoir sa copie. Cyril Hanouna sera d’ailleurs présent tous les vendredi à l’antenne en lieu et place de Benjamin Castaldi. Afin de remédier à la situation, l’animateur reprend en main toutes ses émissions. Ce ne seront donc plus certains de ses chroniqueurs qui auront la chance de remplacer le patron. Car si les avant-soirées de C8 ont connu un grand succès durant de nombreuses années, c’est principalement grâce à la personnalité de Cyril Hanouna. Sa notoriété n’a véritablement fait que grandir pour faire de lui le roi de l’humour dans ses talk-show. L’homme de télévision est donc devenu le centre d’attention des téléspectateurs et de ses fans.

Mais du côté de sa vie privée, Cyril Hanouna reste particulièrement très discret. Même si de nombreuses rumeurs lui ont prêté un grand nombre de liaisons amoureuses. Ce fut d’ailleurs le cas dans le passé avec Agathe Auproux ou Kelly Vedovelli. Mais aussi bien le célèbre animateur que les chroniqueuses en question ont toujours renié formellement ces accusations.

En février 2020, une de ses collaboratrices a également été l’objet de l’une de ces rumeurs. L’ancienne mannequin de 29 ans, Fanny Neguesha, était, en effet, apparue sur les plateaux de C8. Très rapidement, une pseudo-idylle entre les deux stars avait fait l’objet de plusieurs articles dans la presse. Mais là aussi, un démenti a rapidement été apporté. Notamment par la jolie italo-congolaise dans une interview accordée Sam Zirah sur YouTube. Lors de cet entretien, Fanny Neguesha avait décidé de mettre immédiatement un terme à ces rumeurs sur sa prétendue relation avec Cyril Hanouna. Sa réponse avait été parfaitement claire : “ Pas du tout ! J’ai mon mari ! “ avait-elle déclaré. Pour la jeune femme, Cyril Hanouna ne mélange pas le boulot et les sentiments : “ Sincèrement, s’il te fait venir, il sait pourquoi il te fait venir. Il est clair avec toi. Ce serait tellement facile pour lui d’avoir qui il veut, pourquoi il prendrait quelqu’un dans son cercle de travail ” avait déclaré l’épouse du footballeur Mario Lemina. La jeune femme a assuré que Cyril Hanouna est un grand professionnel.

Et surtout que le travail est la chose la plus importante pour lui. Elle a d’ailleurs été très impressionnée par sa rencontre avec Cyril Hanouna. Elle le décrivait comme un homme et un patron qui ne s’arrête jamais. Selon les déclarations de Fanny Neguesha, Cyril Hanouna vit à cent à l’heure et ne prend que très peu de repos. Il est en permanence sur son téléphone portable ou en train de lire des documents. Il enchaîne les tournages des émissions ainsi que de nombreux projets dans lesquels il s’investit totalement. Elle lui reconnaît donc un grand professionnalisme et le remercie d’avoir eu la chance de travailler avec lui.

Tout au long de sa carrière, Cyril Hanouna a été victime de ce genre d’attaques. L’une de ses chroniqueuses les plus célèbres, Énora Malagré, avait également été associée à la vie amoureuse de Cyril Hanouna. Mais une fois de plus, il s’agissait probablement de bruits de couloir sans réel fondement. Enora Malagré s’est même dite très blessée par ces accusations. Agathe Auproux a elle aussi vécue le même type d’expérience. La journaliste n’avait d’ailleurs pas hésité à prendre la parole en direct dans TPMP à ce sujet. La jeune femme ne supportait plus les calomnies et toutes ces remarques déplacées. Pour la jolie brune, il s’agit véritablement d’un manque de respect vis-à-vis des chroniqueuses de TPMP, mais aussi vis-à-vis de Cyril Hanouna lui-même. “ Quand tu es une meuf, que tu es jeune et que tu fais tes débuts dans la télé ou dans ce milieu-là, c’est forcément parce que tu as s**er un mec ou que tu as couché avec quelqu’un d’autre. Ça n’a rien à voir avec les critiques que j’entends régulièrement sur ma personnalité ou sur mon travail dans l’émission, mais là quand ça implique mon mec, ma vie, mon travail, vous (Cyril Hanouna), votre femme, ça va trop loin ! C’est juste chiant, et en plus, vous n’êtes pas du tout mon style ! ” avait déclaré la jeune femme en plein direct sur C8. Lors d’une interview accordée à Voici, Agathe Auproux avait également confié : “ On a toujours prêté à Cyril et ses chroniqueuses des relations amoureuses. Ça alimente ce fantasme collectif ” avait déclaré la journaliste et inflenceuse.

La vie médiatique de Cyril Hanouna l’expose donc de manière importante. Et comme il ne raconte que très peu de chose sur sa vie privée, certains n’hésitent pas à la romancer. L’animateur phare de C8 est donc victime de sa grande discrétion sur sa vie sentimentale. Et certains internautes en manque d’informations, feraient appel à leur imagination pour créer le buzz. Mais malgré ces attaques, Cyril Hanouna reste impassible. Il n’a d’ailleurs presque jamais réagi à ces rumeurs.

Le présentateur met par contre toute son énergie dans le travail. Et les défis qui s’annoncent à lui, sont importants. Après plusieurs années de succès ininterrompues, les programmes de Cyril Hanouna connaissent une véritable baisse de régime. L’homme de télévision va devoir se montrer inventif et combatif pour tenter de redresser la barre.