La terrible nuit de Jean-Paul Belmondo, Ticky Holgado, et une chèvre dans une chambre d’hôtel

Bien entendu, il n’est pas nécessaire de présenter Jean-Paul Belmondo. Et pour cause, après plus de 60 ans de carrière et des centaines de films, le Magnifique est une véritable légende. D’ailleurs, pour un grand nombre d’artistes, travailler avec lui a été un grand honneur. Parmi la longue liste de comédiens qui ont eu cette chance, il y a Antoine Duléry. Présent à l’antenne de RTL ce jeudi 12 novembre, l’acteur de Camping raconte sa première rencontre avec le géant du cinéma. Antoine Duléry explique comment il a passé une nuit en compagnie de Jean-Paul Belmondo, Ticky Holgado, et … une chèvre !

Jean-Paul Belmondo, acteur, cascadeur et roi de la plaisanterie

Un homme dont on se souvient…

Rencontrer Jean-Paul Belmondo est un grand honneur. En effet, L’homme de Rio incarne véritablement l’histoire du cinéma français. Depuis ses débuts, il a enchaîné les succès en tournant avec les plus grands. Capable aussi bien d’interpréter des rôles tragiques que les comédies les plus déjantées. En outre, Le Marginal semble être un homme de bonne compagnie dans la vie. Adulé aussi par hommes que par les femmes, Jean-Paul Belmondo ne laisse personne insensible. D’ailleurs, aucun acteur qui a travaillé avec lui ne peut s’empêcher de témoigner son affection et surtout son admiration.

De plus, Jean-Paul Belmondo est un bon vivant. Il aime profiter de la vie et surtout rire avec ses amis. Lors de sa première rencontre avec L’As des As, le jeune comédien Antoine Duléry est très impressionné. Pourtant, il n’est pas au bout de ses surprises. Car la première nuit passée avec Jean-Paul Belmondo, va se terminer dans un véritable délire.

Une chambre d’hôtel déménagée pour y installer une chèvre !

À l’époque, Antoine Duléry est un acteur sans expérience. Installé dans un hôtel, il doit faire la rencontre de Jean-Paul Belmondo. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il le trouve caché derrière un fauteuil dans le hall de l’entrée. Jean-Paul Belmondo lui dit alors de le rejoindre. En compagnie de Ticky Holgado, les deux acteurs chevronnés préparent un sale coup. Et pour cause, ils ont fait croire à l’un de leurs maquilleurs qu’il existe une super boîte de nuit dans la ville. Alors sans se douter, le jeune homme est parti découvrir l’endroit. Mais pendant ce temps, le duo infernal avait préparé une petite plaisanterie. Assez réservé à l’époque, Antoine Duléry observe sans dire grand-chose.

Pendant l’absence du maquilleur, Jean-Paul Belmondo et Ticky Holgado vident complètement sa chambre d’hôtel. On imagine la surprise du jeune homme à son retour de la discothèque. Puisque dans la salle de bain, les deux comparses ont introduit une chèvre vivante. Durant toute la nuit, ils ont entendu l’animal bêler. Jamais Antoine Duléry n’a su où Bebel a bien pu trouver cette chèvre ! Évidemment, aucun mal n’a été fait à l’animal. Mais Antoine Duléry a été très surpris par le genre de plaisanterie dont est capable Jean-Paul Belmondo. D’ailleurs, il s’est dit que ces deux-là avaient ” 12 ans d’âge mental “. Et qu’il allait sûrement ” bien se marrer “ avec deux personnages de ce genre ! De toute évidence, l’acteur aujourd’hui célèbre, garde un souvenir ému de cette rencontre. En tout cas, Antoine Duléry est très heureux de partager cette anecdote. Cette histoire est d’ailleurs racontée dans son livre Imitacteur qu’il s’apprête à publier.