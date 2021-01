“La tête dans les nénés”: Karine Le Marchand: sa rencontre folle avec Hélène Ségara et Marianne James

Karine Le Marchand a été l’animatrice de la saison 2020 de La France a un incroyable talent. En tant que telle, elle a été amené à faire la rencontre d’Hélène Ségara, de Marianne James, de Sugar Sammy et enfin d’Eric Antoine, les membres du jury. Mais LDPeople s’intéresse ici au récit de sa rencontre avec Hélène Ségara et Marianne James car elle la raconte de façon humoristique. En effet, c’est “la tête dans les nénés” qu’elle en parle. De quoi laisser un drôle de souvenir de la saison 15 de La France a un incroyable talent pour l’animatrice.

Karine Le Marchand a été très bien accueillie dans La France a un incroyable talent

Karine Le Marchand ne prend pas de repos et enchaîne sur divers projets pour cette nouvelle année. Elle est déjà retenue pour présenter la saison 16 de La France a un incroyable talent. Mais elle sera également toujours présente pour aider les agriculteurs esseulés dans L’amour est dans le pré. Pour 2021, Karine Le Marchand est également animatrice pour son émission Opération renaissance et toujours sur M6, elle animera Une ambition intime. L’animatrice sait créer des liens forts et rapidement avec les candidats de ses émissions.

Karine Le Marchand ne regrette pas d’avoir eu son emploi du temps si chargé. Lorsqu’elle évoque son travail auprès des journalistes lors d’interviews, c’est sa passion qui s’exprime. À la fois celle de mettre le public en lumière mais aussi celle de les divertir. Pour La France a un incroyable talent, elle n’avait pas pensé qu’elle serait appelé pour prendre la relève de David Ginola. En revanche, elle a bien fait d’accepter le poste ! Karine Le Marchand s’est éclatée ! Toujours partante pour plaisanter et faire des bêtises, elle a trouvé dans le jury des acolytes de premier ordre.

Le partage de valeur rapproche

En effet, si elle a autant eu de bonheur a animé La France a un incroyable talent, c’est aussi grâce aux membres du jury. Car l’animatrice a bien compris que c’étaient eux les stars du show. Et elle se réjouissait de pouvoir se trouver si proche des candidats. Mais un détail l’inquiétait et LDPeople s’est renseigné. Elle avait peur que s’installe une rivalité idiote entre l’animatrice et le jury. Surtout vis-à-vis des femmes. À sa rencontre avec Hélène Ségara et Marianne James, Karine Le Marchand a réalisé qu’elle avait eu tord de s’inquiéter. Elle explique dans une interview pour Pure Médias qu’elles sont “tops” et qu’elles l’ont accueillie “les bras ouverts, la tête dans les nénés”.

Karine Le Marchand a donc rapidement pu se sentir à l’aise. Et malgré l’ambiance détente et agréable, elle savait qu’elle était en face de véritable professionnel du spectacle. Leurs fines analyses et l’élaboration de leurs critiques ciselées avaient de quoi imposer le respect. Cette relation équilibrée que Karine Le Marchand a eu la chance d’entretenir avec le jury, elle va donc pouvoir se prolonger l’année prochaine. La nouvelle saison de La France a un incroyable talent réservera de belles surprises au public encore. Avec des candidats toujours plus impressionnants et un jury toujours aussi expert. Et évidemment une animatrice toujours aussi espiègle et souriante.