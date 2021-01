La toile s’emballe pour la balade de Matt Pokora sur la plage en compagnie de Christina Milian enceinte et de leur fils

Ce dimanche 10 janvier, Matt Pokora a fait rêver des milliers d’internautes en manque de soleil. Le nouveau mari de Christina Milian a publié un magnifique cliché de la petite famille. A ne pas louper !

Entre Matt Pokora et Christina Milian, c’est le grand amour ! Les deux tourtereaux vivent en effet ensemble depuis trois ans. La belle chanteuse et actrice a conquis le cœur de l’interprète de S’en aller dans un club de Saint-Tropez, en août 2017. « Il y a 3 ans et 4 étés, j’ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau et la pièce manquante à mon puzzle », s’était-elle remémorée en août 2020. Et de poursuivre : « Nous avons découvert que nous étions nés le même jour et notre attraction physique s’est transformée en une réaction chimique incontrôlable… La chimie et les étincelles volaient partout autour de nous !», avait-elle ajouté avec poésie. « Je suis très reconnaissante et si heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur », avait-elle conclu pleine d’amour pour son chéri.

La famille s’agrandit !

Le 20 janvier 2020, les deux amoureux accueillaient leur premier enfant, le petit Isaiah qui soufflera bientôt sa première bougie ! Le 9 décembre dernier, après trois ans de concubinage, ils se sont également dit oui à la mairie du VIIIe arrondissement de Paris. Depuis, la famille s’agrandit puisque Christina Milian et Matt Pokora attend un nouvel enfant.

Ce sera donc son troisième enfant puisqu’elle a eu également une fille avec le rappeur The-Dream. Cette dernière s’appelle Violet. Elle a dix ans. La petite fille vit avec sa maman et s’entend extrêmement bien avec son petit frère et son beau-père, Matt Pokora !

Un paysage de rêve

Dimanche 10 janvier, Matt Pokora n’a donc pas pu s’empêcher de partager un cliché. On découvre ainsi la jeune maman enceinte en train de se balader avec son jeune fils main dans la main. Au bord d’une eau turquoise, Christina Milian porte ainsi un magnifique maillot deux pièces noirs qui lui va à ravir. Portant une couche, Isaiah semble quant à lui appréhender encore ses pas sur le sable. « Presque un an », a commenté la maman qui doit s’émouvoir de le voir grandir si vite ! La photo a d’ailleurs ému de nombreux fans. Ils ont en effet été 176 000 fans à liker le cliché de Matt Pokora.

Les commentaires des internautes ont rapidement suivi : « Il était une fois… la vraie vie… », « Il grandit si vite ! », « Trop chou ! », « Trop mignon ! », « Beauté ! », « Wouaw la mignonnerie », « Tellement beau ». Au sein de LDpeople, on a vraiment hâte de découvrir le petit frère ou la petite sœur !