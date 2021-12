L’actrice emblématique de la série télévisée « Joséphine Ange gardien », Mimie Mathy se défend contre les accusations à son égard !

En juillet dernier, un internaute a utilisé les termes comme « Vermine », « salope », « hyper-agressive » pour décrire Mimie Mathy sur Twitter. La victime présumée a été attaquée par la célèbre actrice dans un supermarché. Il y a eu des insultes et des coups de papier toilette. Mimie Mathy explique l’affaire à travers une vidéo.

Une fausse rumeur qui secoue la toile

C’est une histoire scandaleuse qui a secoué les réseaux sociaux cet été. Un internaute raconte sur Twitter qu’il a été agressé par Mimie Mathy au Cap d’Agde. Il aurait demandé à la star de « Joséphine, ange gardien » un selfie dans un supermarché, il s’est ensuite fait engueuler puis frapper avec du papier toilette par cette dernière selon ses propos.

C’est une histoire complètement imaginaire, à laquelle l’actrice de 64 ans a réagi dans l’émission C à vous, diffusée sur France 5 le mercredi 8 septembre 2021.

« Des amis m’ont appelé et m’ont demandé ce que je faisais au Cap d’Agde. Je n’ai jamais été au Cap d’Agde. Je reçois souvent une alerte lorsque je tape mon nom, alors je suis allé voir ce que c’était. Et j’ai pensé : Qu’est-ce que c’est que ça ?». C’est donc avec beaucoup de surprise et d’étonnement que Mimie Mathy a découvert cette agression qu’elle était censée avoir commise. Une scène qui n’a pas réellement eu lieu.

«Je fais déjà mes courses au supermarché sans attaquer personne. Je n’ai jamais refusé de prendre un selfie ». Et de poursuivre, toujours abasourdi, elle dit : « Pourquoi a-t-il dit cela ? Que se passait-il dans sa tête ? Mais j’espère qu’il a une bonne imagination et qu’il l’utilisera à son avantage. »

Des accusations blessantes

Rappelons qu’à la mi-juillet 2021, l’affaire a fait grand bruit sur les médias sociaux. Ce net-citoyen a même traité Mimie Mathy de « salope » et de « peste » et l’a accusée d’être « super agressive ». Il a ensuite admis que toute cette histoire était un mensonge. Entre-temps, Mimie Mathy a essuyé de nombreuses insultes, notamment sur Twitter.

Une personne a « joyeusement » répandu une rumeur sur Twitter selon laquelle je l’avais agressé. Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et de menaces, qui n’étaient ni fondées ni vérifiées par les faits allégués, écrit-elle. De telles blagues sont de très mauvais goût et m’attristent profondément. Et pour sa part, elle conclut que l’affaire est résolue.

L’actrice de 64 ans a la réputation d’être peu flatteuse et peu sympathique

Si Mimie Mathy admet qu’elle est « aussi têtue que son personnage », elle dit ne pas comprendre les attaques dont elle fait l’objet. » Je pense que ça les arrange de me considérer comme pas gentille ». Une femme à succès, un peu gentille, qui agace certaines personnes. Mais je suis aussi mal à l’aise avec ces personnes », s’est-elle justifiée.

Le 20 décembre, TF1 diffusera le 100e épisode de Joséphine Ange Gardien. Il s’agira de la série la plus longue du monde de l’audiovisuel. Et parce que Joséphine Ange Gardien est toujours le leader, il réussit toujours.