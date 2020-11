Lady Diana dévastée la veille de son mariage royale, le Prince Charles lui fait une déclaration terrible!

Même des années après sa mort, Lady Diana continue d’intéresser le public. En effet, il faut bien avouer que sa vie est totalement extraordinaire. Comme l’a d’ailleurs été aussi sa mort. Tout au long de son union avec le prince Charles, Diana Spencer n’a pas été heureuse. Pire, elle se doutait que sa vie serait un enfer. En effet, son futur mari lui a fait une révélation fracassante quelques minutes avant leur mariage. Dès cet instant, la princesse sait qu’elle va vivre un véritable cauchemar.

Lady Diana, une épouse bafouée

Des noces spectaculaires pour une union bien triste

Depuis la disparition de Lady Diana les langues se délient. En effet, régulièrement, de nouvelles révélations fracassantes apparaissent dans la presse. Aujourd’hui, l’une des proches de Diana affirme détenir des informations tout à fait extraordinaires. Cette femme, c’est Penny Thornton, l’astrologue attitrée de la princesse. Dès 1986, la princesse de Galles et la voyante se seraient rencontrées à de nombreuses reprises. Dans un documentaire diffusé sur une chaîne anglaise, The Diana Interview : Revenge of a Princess, Penny Thornton revient sur cette déclaration faite en 1995. Et selon elle, le mariage ne pouvait courir qu’à la catastrophe.

Pour preuve, Charles a eu des mots très choquants envers lady Diana la nuit avant son mariage. Toujours selon Penny Thornton, le prince d’Angleterre, lui a avoué : ” qu’il ne l’aimait pas “ !. L’astrologue ” pense que Charles ne voulait pas se marier sur une fausse idée. Il voulait mettre les choses au clair avec elle et ça a été dévastateur pour Diana “. Après ces déclarations, on comprend mieux la tension qui existait dans le couple. ” Elle ne voulait plus se marier à ce moment-là, elle songeait à ne pas se rendre au mariage “. Pourtant, il était difficile pour elle de renoncer à quelques heures de l’échéance. De plus, cette union est retransmise en direct aux quatre coins du monde. En outre, toutes les têtes couronnées de la planète sont présentes. Alors comment échapper à cette situation ?

Le jour des noces, Diana Spencer a tout compris

Dans sa robe d’un blanc immaculé, Diana s’avance vers son destin. Mais les révélations de son futur époux énoncées la veille l’ont vivement refroidie. De plus, la présence d’une femme dans l’assemblée éveille son attention. ” Elle se sentait tel un agneau se rendant à l’abattoir alors qu’elle remontait l’allée centrale jusqu’à l’hôtel, ce qui est triste “. Lady Diana Par ces mots, la journaliste Jennie Bond décrit parfaitement l’ambiance de cette journée. La journaliste affirme également que Diana a eu une réelle prise de conscience à ce moment précis. ” Je pense qu’elle savait que quelque chose n’allait pas. Quand elle a vu Camélia dans la congrégation, elle en a été immédiatement inquiète “.

Et pour cause, Lady Diana apercevait pour la première fois la maîtresse de son futur époux. Toute sa vie, Lady Di aura été inquiète. Et d’autant plus, le jour où elle avait décidé de quitter le prince de Galles. Car évidemment, elle sait que cette union ne peut plus durer. Alors, un jour elle trouve la force de divorcer. Pourtant, elle ne se sent pas encore libérée. Puisqu’elle redoute qu’on la fasse taire ! ” Diana m’a dit qu’elle avait peur dans le cadre des termes de son divorce, d’être bâillonnée. Qu’on allait lui interdire de parler publiquement du mariage d’une quelconque façon, c’était maintenant ou jamais “. Alors dans une interview accordée en novembre 1995, Diana parle ouvertement du prince Charles et de sa maîtresse Camilla Parker-Bowles. En direct à la BBC, cette interview fait scandale. Mais une chose est sûre, avant de décéder, Diana aura pu parler à cœur ouvert devant des millions de fans médusés Lady Diana.