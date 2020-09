Laeticia Hallyday a de très bonnes nouvelles pour les fans de Johnny

Laeticia Hallyday étonne tout le monde avec sa dernière publication sur Instagram. Les fans de Johnny vont se réjouir car c’est un nouvel opus qui va s’ajouter à son œuvre. En effet, Laeticia Hallyday partage un excellente nouvelle qui va réjouir les fans du rockeur. Elle annonce la sortie, le 23 octobre prochain, d’un coffret inédit qui présente les dernières aventures de Johnny Hallyday. Un coffret plein de surprise dont un concert à New York et la découvert d’un titre jamais entendu. Laeticia Hallyday partage cette nouvelle avec une grande émotion, trois ans après le décès de son mari. Mais ce n’est pas la tristesse qui la porte aujourd’hui. Elle est bien plutôt portée par la joie de partager cette nouvelle, car ce dernier voyage de Johnny Hallyday c’était la réalisation de l’un de ses rêves. Un rêve qu’il est temps que ses fans partagent avec lui.

Laeticia Hallyday fait une déclaration que les fans de Johnny accueillent avec émotion

Laeticia Hallyday signait il y a à peine plus d’un mois, un accord au sujet de la succession et de l’héritage de Johnny Hallyday. Elle était en pleine bataille juridique contre Laura Smet et David Hallyday, qui contestaient le dernier testament de leur père. À présent que cette page est enfin tournée, tout le monde peut enfin faire son deuil en paix. Johnny Hallyday aussi mérite son repos. Mais Laeticia Hallyday n’a pas fini d’honorer la mémoire de son défunt mari et de tenir les promesses qu’elle lui a faite. Ainsi, la sortie de ce coffret doit être l’une d’elle. C’est en tout cas ce que les fans du rockeur imaginent volontiers en discutant dans les commentaires de la publication de Laeticia Hallyday.

Un coffret hommage inédit sera bientôt disponible à la vente

Un peu de notre Johnny national se retrouve donc dans ce coffret hommage. Laeticia Hallyday avait déjà publié un premier album posthume au nom de son mari. Mon pays c’est l’amour s’est d’ailleurs très bien vendu. Il est devenu disque de diamant presque instantanément. Et il s’agit de la plus haute récompense, la plus haute accréditation possible concernant la vente d’albums. Cela signifie que les fans de Johnny Hallyday ne se sont pas éteints avec lui. Ils continuent de faire vivre sa mémoire et seront sans doute au rendez-vous, le 23 octobre prochain, pour la sortie de ce nouvel opus. Laeticia Hallyday est très heureuse de pouvoir annoncer l’arrivée de ce morceau de vie de son défunt mari. En effet, les États-Unis étaient la Terre promise de Johnny Hallyday. Alors, partager des images de lui sur les routes de son pays de cœur, c’est forcément très émouvant.

Un nouveau titre aussi est disponible à l’écoute dans ce nouveau coffret hommage. Ainsi qu’un concert jamais vu. Un concert auquel assistaient Jade, Joy et Laeticia Hallyday, les yeux remplis d’amour et de fierté. De quoi pousser les fans du rockeur à noter la date de sortie dans leurs agendas. En effet, le public risque de s’arracher ce nouvel objet qui rend hommage à la star. Laeticia Hallyday est saluée par les fans du rockeur dans les commentaires. Ils veulent la remercier de continuer de s’impliquer ainsi dans la poursuite de l’œuvre de Johnny Hallyday. Il soulignent aussi sa patience et sa ténacité face à l’adversité.

Laeticia Hallyday respecte sa mission de perpétuer la mémoire de l’amour de sa vie

Laeticia Hallyday a su rester digne aux yeux des fans du rockeur. Tout le temps durant lequel elle affrontait les critiques et les rumeurs, tout en étant profondément affectée par la perte de l’homme de sa vie, impressionne les fans du chanteur. Ils sont aujourd’hui, pour la plupart, autant attachés à elle qu’à la légende du rock. Une légende qui va continuer de s’écrire à travers les derniers moments de vie de Johnny Hallyday. Des moments durant lesquels il continuait de vivre son rêve et sa passion pour la musique, dans le pays qui l’inspire depuis toujours, l’Amérique. Johnny Hallyday va continuer d’être célébré à travers les générations.

En effet, des villes érigent des statues ou renomme des places à son nom. Et la question d’un musée se pose. Laeticia Hallyday en parlait dans une interview pour le Journal du dimanche. La veuve évoquait la possibilité de l’aboutissement d’un tel projet. À Paris par exemple, Johnny Hallyday aurait été honoré comme un héros intemporel de la musique. Laeticia Hallyday avait donc fait savoir l’année dernière qu’elle n’était pas opposée à ce genre de proposition. Tout du moins, Laeticia Hallyday souhaitait témoigner qu’elle entendait la détresse des fans de Johnny. Permettre aux fans de son mari d’avoir un lieu dédié à son œuvre, écouter sa musique et pouvoir même admirer certains de ses effets personnels. Un musée semble le terme le plus adéquat pour ce genre de témoignage.

Des témoignages éternels

Pour l’instant il faudra se contenter du coffret annoncé par la veuve du rockeur. Mais peut-être que cette idée de lieu verra le jour dans les années à venir. Car le mari de Laeticia Hallyday était un chanteur emblématique. Sa musique continue de vivre à travers ses fans et comme tous les grands artistes partis rejoindre les étoiles, elle ne disparaitra pas. Des générations entières vont continuer de vibrer à travers les interprétations de Johnny Hallyday. Et Laeticia Hallyday prouve donc encore qu’elle y veillera. En effet, sur cette publication Instagram, elle parle de lui en disant “mon homme”. Pour toujours il restera dans son cœur et elle fera en sorte de tenir les promesses qu’elle lui a faite de son vivant.