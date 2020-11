Laeticia Hallyday: à peine quitté Pascal, elle fait un Tatouage avec son nouvel amoureux Jalil Lespert

Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon Jalil Lespert semblent déjà inséparables. À l’occasion des vacances de Toussaint, les deux tourtereaux ont décidé de s’offrir un petit week-end en amoureux. Depuis la belle ville de Venise, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont d’ailleurs partagé sur les réseaux sociaux quelques images de leur séjour. Et vraisemblablement, ils ont vécu un moment très spécial ! En effet, ils ont tous deux décidé de se faire tatouer dans la ville des amoureux ! La destination ne pouvait donc être mieux choisie pour graver leur rencontre jusqu’au plus profond de leur peau !

Devenu le couple le plus en vue du moment, la veuve du taulier et le cinéaste affichent leur amour au grand jour. Même si depuis l’annonce de cette idylle, la toile s’est véritablement embrasée pour cette histoire. C’est d’ailleurs Jalil Lespert qui avait lui-même mis le feu aux poudres, il y a quelques jours via son compte instagram. En effet, il avait publié un message sans équivoque. Dans une vidéo, ses followers pouvaient découvrir deux allumettes s’embrasant. Une véritable métaphore d’un amour naissant.

Laeticia Hallyday

Loin de vouloir se cacher, la réponse de Laeticia n’avait d’ailleurs pas tardé. En effet parmi les nombreux commentaires, la maman de Jade et Joy avait répondu ” L’amour au premier regard “. Le doute n’était donc plus permis. Mais, dépassé par les événements, Jalil Lespert a rapidement bloqué tous les commentaires. Car son compte Instagram a été littéralement pris d’assaut par un grand nombre de fans, mais aussi de détracteurs. Le cinéaste a été très surpris de voir un véritablement déferlement de haine contre sa nouvelle compagne. Très rapidement, Laeticia avait été effectivement l’objet de plusieurs attaques assez violentes. Mais aujourd’hui le couple semble vouloir oublier toutes ces agressions ou commentaires négatifs. Ils ont donc décidé d’afficher leur relation sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, les événements seraient d’ailleurs allés très vite. Car les enfants des deux familles se seraient déjà rencontrés.

Ver esta publicación en Instagram Automne 🍂🍁🍂 Indian summer @molly_elysewalker 💛 @elysewalker 🧡 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 27 Sep, 2020 a las 9:19 PDT

Bien décidés à ne pas se cacher, Laeticia Hallyday et Jalil Jespert paraissent également avoir voulu garder un souvenir de cette escapade amoureuse. Lors de ce séjour en Italie, ils ont chacun publié sur leur compte Instagram un cliché très révélateur. En effet, Laeticia et Jalil Lespert se sont rendus ensemble dans un studio de tatouage dans la ville aux 1000 canaux. Et ce 01 novembre, ils ont tous deux partagés avec leurs fans un souvenir de cette expérience commune. Par contre, il est impossible de dire ce qu’ils ont bien pu se faire tatouer. Mais il pourrait s’agir d’un message gravant le souvenir de leur rencontre.

Si Laeticia Hallyday avait été très discrète lors de son idylle avec Pascal Balland, aujourd’hui la veuve de Johnny hallyday semble parfaitement libérée. Et même si elle doit s’attendre à encore recevoir de nombreuses critiques, Laeticia Hallyday paraît bien décidée à mener sa vie telle qu’elle l’entend. Néanmoins aussi bien ses admirateurs que ses détracteurs ont été véritablement surpris. Puisque personne n’imaginait que Laeticia puisse retrouver si rapidement l’amour après Pascal Balland. Pourtant, certains semblaient déjà bien informés. En effet, même sans citer le nom du nouvel élu, plusieurs journalistes et chroniqueurs avaient laissé entendre que Laeticia Hallyday était ” déjà ” avec un nouveau compagnon !